TRANSFER HABERLERİ: Tudor kararı verdi! Kamada ve Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Lazio'daki Japon orta saha Kamada'nın geleceği netleşiyor. Adı ara transfer döneminde Glatasaray ile anılan yıldız isim için yeni teknik direktör Tudor'un kararı belli oldu. İşte son gelişmeler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 16:26
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TUDOR KAMADA'DAN MEMNUN!
Fotomaç'ın derlediği habere göre; Lazio'nun yeni hocası Tudor, Kamada'ya daha çok şans veriyor ve performansından memnun.
Ancak Kamada, takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili henüz karar vermedi. 3 yıllık uzatma opsiyonu kendisinde olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 31 maçta 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.
DAICHI KAMADA KİMDİR?
Daichi Kamada, 5 Ağustos 1996'da Japonya'nın Ehime kentinde dünyaya geldi. Futbola Higashiyama altyapısında başladı. 2015 Şubat'ta Sagan Tosu'na transfer olan Kamada, 2017 yazında ise 1.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'un yolunu tuttu.
2018 yılında VV St. Truiden'e 1 yıl kiralık forma giydikten sonra, kariyerini Alman ekibinde 2023 yılına kadar sürdürdü. Sezon başında sözleşmesinin bitmesinin ardından Lazio ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.
Opsiyonu kullanılmazsa sezon sonunda sözleşmesi bitecek Japon yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...
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