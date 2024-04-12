TRANSFER HABERLERİ: Tudor kararı verdi! Kamada ve Fenerbahçe...

TUDOR KAMADA'DAN MEMNUN! Fotomaç'ın derlediği habere göre; Lazio'nun yeni hocası Tudor, Kamada'ya daha çok şans veriyor ve performansından memnun.

Ancak Kamada, takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili henüz karar vermedi. 3 yıllık uzatma opsiyonu kendisinde olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 31 maçta 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.