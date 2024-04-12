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Helal olsun Dzeko

Yunan taraftarlarının sataştığı Edin Dzeko, tribünlere formasındaki Türk Bayrağı’nı gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Helal olsun Dzeko

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olan Fenerbahçe, Yunanlı taraftarlarla gerginlik yaşadı. Sarı-lacivertlilerin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, karşılaşmanın ilk yarısında Olympiakos tribünleri ile tartıştı. Mücadelede Olympiakoslu David Carmo ile yaşadığı pozisyonun ardından kırmızı kart itirazlarında bulunan 38 yaşındaki yıldızın bu isteği üzerine Olympiakos tribünleri yıldız oyuncuya tepki gösterdi. Tedavisi sebebiyle kenara gelen tecrübeli santrforun tedavisi yapılırken, Yunan taraftarlara Fenerbahçe formasındaki Türk Bayrağı'nı göstermesi sonrasında Olympiakos tribünlerinin Dzeko'ya olan tepkisi daha da büyüdü. Dzeko'nun bu hareketi sosyal medyada büyük bir beğeniyle karşılandı.

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