Haberler Fenerbahçe İşte Süper Kupa maçını bekleyen 3 farklı senaryo! Fenerbahçe ne yapacak?

İşte Süper Kupa maçını bekleyen 3 farklı senaryo! Fenerbahçe ne yapacak?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak Süper Kupa mücadele öncesi yaşanan gelişmeler merakla takip ediliyor. Sarı-lacivertliler genel kurulda aldığı kararda bu mücadeleye U19 takımı ile çıkacaklarını açıklamıştı. Kanarya'nın akşamki maçta sahada tam olarak nasıl hareket edeceği ise gündemi meşgul ediyor. İşte Süper Kupa maçı için 3 muhtemel senaryo...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 10:58 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 11:30
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İşte Süper Kupa maçını bekleyen 3 farklı senaryo! Fenerbahçe ne yapacak?

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası galibi Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek 2023 Turkcell Süper Kupa maçı bu akşam Şanlıurfa'da oynanacak.

İşte Süper Kupa maçını bekleyen 3 farklı senaryo! Fenerbahçe ne yapacak?

11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. ATV'den yayınlanacak karşılaşma Türk futbolunda bir ilke sahne olacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN - SÜPER KUPA FİNALİ

İşte Süper Kupa maçını bekleyen 3 farklı senaryo! Fenerbahçe ne yapacak?

FENERBAHÇE, TFF YÖNETİMİNE TEPKİLİ

Trabzonspor maçında yaşanan olaylar ve UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynanacak karşılaşmaya daha iyi hazırlanmak amacıyla Süper Kupa'nın ertelenmesi için yapılan başvurunun kabul edilmemesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepkili olan Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 2 Nisan'da yaptığı olağanüstü kongrede üyelerden aldığı yetki doğrultusunda Süper Kupa'ya U19 takımını çıkarma kararı aldı.

İşte Süper Kupa maçını bekleyen 3 farklı senaryo! Fenerbahçe ne yapacak?

EROL BİLECİK '90 DAKİKA SÜRMEYECEK' DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Süper Kupa kararını duyurduğu açıklamasında, "Şanlıurfa'ya U19 takımıyla gideceğiz ve 90 dakikalık bir maç olmayacak" ifadesini kullanmıştı.

İşte Süper Kupa maçını bekleyen 3 farklı senaryo! Fenerbahçe ne yapacak?

Bu sözlerin ışığında bugün oynanacak tarihi karşılaşmada sarı lacivertlilerin aşağıdaki senaryolardan biri veya birkaçını hayata geçirmeleri bekleniyor:

İşte Süper Kupa maçını bekleyen 3 farklı senaryo! Fenerbahçe ne yapacak?

SAHADAKİ OYUNCU SAYISI 7'NİN ALTINA DÜŞECEK

1- Fenerbahçe, TFF Talimatnamesi gereği sahaya 9 futbolcuyla çıkacak. Müsabakanın devam etmesi için bir takımda en az 7 oyuncu yer alması gerektiği için, bir süre peş peşe veya aynı anda 3 futbolcu oyundan çıkacak ve hakem karşılaşmayı oynatamayacak.

İşte Süper Kupa maçını bekleyen 3 farklı senaryo! Fenerbahçe ne yapacak?

HAKEMİ PROTESTO EDİP KIRMIZI KART GÖREBİLİRLER

2- Sahaya çıkan Fenerbahçe U19 takımı oyuncuları hakemi alkışlama vb. protesto eylemleri ile peş peşe kırmızı kartlar görerek karşılaşmanın devam etmesini imkansız hale getirecek. Başlama düdüğünden sonra çekilecekler

İşte Süper Kupa maçını bekleyen 3 farklı senaryo! Fenerbahçe ne yapacak?

3- U19 takımı futbolcuları sahaya çıkacak, başlama vuruşundan hemen sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Ardından ise TFF'nin vereceği ceza kararı beklenecek.

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