FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de iç transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Sarı-lacivertlilerde son dönemdeki artan performansıyla dikkat çeken Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme imzalanmasına karar verildi. 29 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başlayan yönetim, kısa süre içerisinde imzayı attıracak. İşte Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesindeki detaylar...
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MERT HAKAN'A YENİ SÖZLEŞME!
Fenerbahçe'de zaman zaman tartışılan isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş, son dönemdeki performansıyla dikkat çekti.
Kasımpaşa maçında takımını oyuna ortak eden golü atan Mert Hakan, Pendikspor karşılaşmasında ise uzaktan attığı golle geri dönüş ateşini yaktı.
Çıkışa geçen bir performans sergileyen 29 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalanmak için harekete geçildi.
3 YILLIK KONTRAT!
Görüşmelere başlayan Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş'a 30 milyon TL'den 3 yıllık yeni kontrat hazırladığı öğrenildi.
Yıldız futbolcunun bu sözleşme teklifini pazarlık dahi yapmadan kabul edeceği gelen bilgiler arasında...
Mert Hakan Yandaş'ın kısa süre içerisinde resmi imzayı atması beklendiği kaydedildi.
Bu sezon 23 resmi maçta forma giyen Mert Hakan, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olarak gösteriliyor.
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