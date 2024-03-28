Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de iç transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Sarı-lacivertlilerde son dönemdeki artan performansıyla dikkat çeken Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme imzalanmasına karar verildi. 29 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başlayan yönetim, kısa süre içerisinde imzayı attıracak. İşte Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesindeki detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 08:55
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi

Fenerbahçe'de tüm camia 2 Nisan'daki genel kurula odaklansa da yönetim, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi

Gelecek sezonun kadro planlama operasyonunu sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar, önceliği iç transfere verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi

Mevcut oyuncularla ilgili kararlar vermeye başlayan yönetim, takımda kalması hedeflenen isimlerle masaya oturuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi

MERT HAKAN'A YENİ SÖZLEŞME!
Fenerbahçe'de zaman zaman tartışılan isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş, son dönemdeki performansıyla dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi

Kasımpaşa maçında takımını oyuna ortak eden golü atan Mert Hakan, Pendikspor karşılaşmasında ise uzaktan attığı golle geri dönüş ateşini yaktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi

Çıkışa geçen bir performans sergileyen 29 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalanmak için harekete geçildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi

3 YILLIK KONTRAT!
Görüşmelere başlayan Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş'a 30 milyon TL'den 3 yıllık yeni kontrat hazırladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi

Yıldız futbolcunun bu sözleşme teklifini pazarlık dahi yapmadan kabul edeceği gelen bilgiler arasında...

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi

Mert Hakan Yandaş'ın kısa süre içerisinde resmi imzayı atması beklendiği kaydedildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Becao gelişmesi! Hocasıyla görüştü ve...
Transferde Ferdi piyangosu! Talipleri artıyor
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 28 Mart rakamları
A101'DE BAYRAM İNDİRİMİ | 28 Mart A101 indirimli aktüel ürünler kataloğu
AFAD, Kandilli son depremler listesi (28 Mart 2024)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde Ferdi piyangosu! Talipleri artıyor Transferde Ferdi piyangosu! Talipleri artıyor 09:03
Mert Hakan imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi Mert Hakan imzayı atıyor! İşte yeni sözleşmesi 08:55
İtalyan devleri Semih Kılıçsoy'u izledi! İtalyan devleri Semih Kılıçsoy'u izledi! 08:53
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Kulüp bulması istendi F.Bahçe'de flaş ayrılık! Kulüp bulması istendi 08:49
Bugün kimin maçı var? 28 Mart Perşembe Bugün kimin maçı var? 28 Mart Perşembe 07:56
Wilfried Zaha: Türkiye'nin en iyi takımıyız! Wilfried Zaha: Türkiye'nin en iyi takımıyız! 23:07
Daha Eski
F.Bahçe'ye Çağlar müjdesi! Atletico Madrid... F.Bahçe'ye Çağlar müjdesi! Atletico Madrid... 23:07
G.Saray'dan scout transferi! G.Saray'dan scout transferi! 23:07
Zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu Zirve yarışında savunma farkı! İstatistikleri damga vurdu 23:07
Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! 23:07
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! G.Saray'a Zaniolo piyangosu! 23:07
Astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu Astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu 23:07