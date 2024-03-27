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FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko'nun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. Bu sezonki performansıyla göz dolduran deneyimli golcü, astrnomik teklifi kabul etmeye hazırlanıyor. İşte o takım ve yaşanan transfer gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 12:12
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FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu

Inter'den ayrılarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Edin Dzeko gösterdiği performansla göz dolduruyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu

38 yaşındaki futbolcu attığı goller ve takım futboluna katkısıyla taraftarın sevgilisi konumuna geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu

Bu sezon Süper Lig'de 29 maçta görev alan Dzeko, attığı 18 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Kanarya'da Boşnak futbolcu takımın en önemli kozlarından biri.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu

30 hafta sonunda 79 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, kalan 8 maçtan galibiyetle ayrılarak mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde de yoluna devam eden Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşti.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu

Bu turun geçilmesi durumunda yarı finalde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelinecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu

Yunanistan'da oynanacak finalde boy göstermek isteyen Kanarya, işi oldukça sıkı tutuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'ye imzayı atar atmaz takım kaptanlığına getirilen Edin Dzeko, saha içi liderliğiyle teknik direktör İsmail Kartal'ın en güvendiği isimlerin başında geliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu

Bu sezon takımın hedeflerine ulaşabilmesi için elinden geleni yapan Boşnak yıldızın takımdaki geleceği hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu

TAKIMDAN AYRILABİLİR!
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan deneyimli santrforun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu

DZEKO'YA BAŞ DÖNDÜRÜCÜ TEKLİF!
Ajansspor'un Sportam sitesinden derlediği habere göre; Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko'nun baş döndürücü bir teklif aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu

JORGE JESUS İSTİYOR!
Teklifi yapan kulübün Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Hilal olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu

11 MİLYON EURO MAAŞ!
Haberde, Neymar ve Aleksandar Mitrovic gibi yıldız futbolcuların formasını giydiği Suudi ekibinin, 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu için 11 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu

TEKLİFİ KABUL ETMESİ BEKLENİYOR!
Sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Edin Dzeko'nun, yapılan bu baş döndürücü teklifi kabul etmesinin beklendiği kaydedildi.

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