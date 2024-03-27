FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko astronomik bedelle gidiyor! Yeni takımı belli oldu

JORGE JESUS İSTİYOR! Teklifi yapan kulübün Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Hilal olduğu ifade edildi.

11 MİLYON EURO MAAŞ!

Haberde, Neymar ve Aleksandar Mitrovic gibi yıldız futbolcuların formasını giydiği Suudi ekibinin, 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu için 11 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.