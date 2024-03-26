Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İtalyan yıldızın peşini bırakmıyor!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İtalyan yıldızın peşini bırakmıyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe gelecek sezon için kollarını sıvadı. Kanarya bu anlamda o futbolcunun transferini ısrarla istiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İtalyan yıldızın peşini bırakmıyor!

Fenerbahçe bir yandan Konferans Ligi ve Süper Lig şampiyonluğuna odaklanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İtalyan yıldızın peşini bırakmıyor!

Sarı-Lacivertliler'in sezon sonunda kadrosuna yıldız bir orta saha takviyesi yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İtalyan yıldızın peşini bırakmıyor!

F.Bahçe'nin hedefindeki isim Arsenal forması giyen Jorginho...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İtalyan yıldızın peşini bırakmıyor!

Brezilya asıllı İtalyan yıldızı transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde menajeriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İtalyan yıldızın peşini bırakmıyor!

Takvim'in İngiliz medyasından derlediği haberlere göre Jorginho, kulübüyle 1 yıl daha sözleşme uzatma opsiyonu olmasına rağmen takımından ayrılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İtalyan yıldızın peşini bırakmıyor!

Ada basını, F.Bahçe'nin bu transfer için çok istekli olduğunu sayfalarına taşıdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İtalyan yıldızın peşini bırakmıyor!

Tecrübeli isim bu sezon Arsenal forması altında toplamda 28 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İtalyan yıldızın peşini bırakmıyor!

Yıldız oyuncu, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İtalyan yıldızın peşini bırakmıyor!

2016 yılından beri İtalya Milli Takımı forması giyen Jorginho, 50 maçta 5 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İtalyan yıldızın peşini bırakmıyor!

İtalyan oyuncu 2023 yılında Chelsea'den Arsenal'e 11.3 milyon Euro'ya transfer oldu

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İtalyan yıldızın peşini bırakmıyor!

Jorginho için şimdiye kadar 77.8 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İtalyan yıldızın peşini bırakmıyor!

Tecrübeli futbolcu, Arsenal ve Chelsea dışında Napoli, Verona ve Sambonifacese formasını giydi.

DİĞER
Esra Erol’da evlilik vaadiyle kandırılıp dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi! Olayın arkasındaki gerçek bambaşka çıktı!
Kurultay gecesi Ekrem'den Kemal'e şantaj! Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Nuray Başaran aylar sonra anlattı: Küfürler havada uçtu
Olympiakos UEFA'ya başvuracak!
Nellson giderken kasayı dolduracak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olympiakos UEFA'ya başvuracak!
İsmail Kartal'dan flaş sözler: Ceza meza veremezler!
Dolar ne kadar oldu? (26 Mart Salı)
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Mart rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! 00:13
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! 00:12
Liva kendine kulüp arıyor! Ailesi kararının arkasında Liva kendine kulüp arıyor! Ailesi kararının arkasında 23:35
Nellson giderken kasayı dolduracak! Nellson giderken kasayı dolduracak! 23:16
F.Bahçe Beko deplasmanda galip! F.Bahçe Beko deplasmanda galip! 23:02
Tadic Sırbistan futbol tarihine geçti Tadic Sırbistan futbol tarihine geçti 23:02
Daha Eski
N. Forest'tan puan silme cezasına itiraz! N. Forest'tan puan silme cezasına itiraz! 23:02
G.Saray Hatayspor maçına hazırlanıyor! G.Saray Hatayspor maçına hazırlanıyor! 23:02
Beşiktaş Emlakjet'in maçı kapalı gişe! Beşiktaş Emlakjet'in maçı kapalı gişe! 23:02
F.Bahçe Beko deplasmanda galip! F.Bahçe Beko deplasmanda galip! 22:56
Tadic Sırbistan futbol tarihine geçti Tadic Sırbistan futbol tarihine geçti 22:54
N. Forest'tan puan silme cezasına itiraz! N. Forest'tan puan silme cezasına itiraz! 22:53