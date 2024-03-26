TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe İtalyan yıldızın peşini bırakmıyor!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe gelecek sezon için kollarını sıvadı. Kanarya bu anlamda o futbolcunun transferini ısrarla istiyor. İşte detaylar...
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Brezilya asıllı İtalyan yıldızı transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde menajeriyle bir araya gelmesi bekleniyor.
Takvim'in İngiliz medyasından derlediği haberlere göre Jorginho, kulübüyle 1 yıl daha sözleşme uzatma opsiyonu olmasına rağmen takımından ayrılacak.
Ada basını, F.Bahçe'nin bu transfer için çok istekli olduğunu sayfalarına taşıdı.
Tecrübeli isim bu sezon Arsenal forması altında toplamda 28 karşılaşmada görev aldı.
Yıldız oyuncu, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
2016 yılından beri İtalya Milli Takımı forması giyen Jorginho, 50 maçta 5 gol kaydetti.
İtalyan oyuncu 2023 yılında Chelsea'den Arsenal'e 11.3 milyon Euro'ya transfer oldu
Jorginho için şimdiye kadar 77.8 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
Tecrübeli futbolcu, Arsenal ve Chelsea dışında Napoli, Verona ve Sambonifacese formasını giydi.
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