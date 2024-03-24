Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | AXA Sigorta Kupa Voley final

AXA Sigorta Kupa Voley final maçında heyecan dorukta. Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE OPET - ECZACIBAŞI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı maçı 24 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

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