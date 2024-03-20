Haberler Fenerbahçe TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için açıklama

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu'nun bu akşamki iftar yemeğinde Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart'ta oynanan maçta yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Mehmet Büyükekşi'nin o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 22:38 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 22:47
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için açıklama

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig kulüp başkan ve yöneticileri, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bu akşamki iftar yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart'ta oynanan ve sonrasında çıkan olaylarla ülke gündemine oturan maç hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Mehmet Büyükekşi, TFF'nin ev sahipliğinde TFF'nin tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar yemeğinde, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu da vurguladı.

Davete katılan kulüplere teşekkür eden Başkan Büyükekşi, "Ramazan ayının başında kulüplerimizin değerli temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya gelmek istedik. Yarın Milli Takımımız ile Macaristan'a hareket ediyoruz. Cuma günü Macaristan Milli Takımı ile maç yapacağız. Daha sonra Viyana'ya geçeceğiz, Avusturya Milli Takımı ile de Salı günü oynayacağız. Milli maçlarımız öncesinde hepinize iftarımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz" dedi.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HAKKINDA...

17 Mart'ta Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig 30. hafta mücadelesinde yaşanan olaylara da değinen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şunları söyledi:

"Bu mübarek günlerde, özellikle hafta sonu oynanan maçta maalesef istemediğimiz olaylarla karşılaştık. İki kulübümüze de geçmiş olsun diyoruz. Türkiye'nin bu mübarek Ramazan ayında dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Hepimizin bu konuda tüm profesyonel, amatör liglerde daha dikkatli olması gerekiyor. Taraftarlar iki dudağımızdan çıkacak sözlere çok itibar ediyor, onları yönlendiriyoruz. Bu yüzden söylemlerimizde daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Neticede futbol bir temaşa oyunu, dostluk, kardeşliğe çağrı yapan oyun. Keyif alınması gereken bir oyun. Bizim de sizden ricamız gençlerimizi, özellikle bu konuda, mutlaka holiganlığa karşı, şiddete karşı, teröre karşı uyanık olmaya davet etmemiz lazım. Ben ve Yönetim Kurulumuz bu gece sizlerle beraber olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz, sağ olun var olun. Allah kabul etsin."

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Sebastian Szymasnki dünya devine imzayı atıyor! Bonservis bedeli bile belli oldu: Rekor kıracak…
Kemal Kılıçdaroğlu "para kuleleri" görüntülerinden rahatsız! Canlı yayında açıkladı
Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı!
G.Saray Beşiktaş'ın istediği yıldızı getiriyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den Süper Kupa için erteleme başvurusu!
F.Bahçeli taraftarlardan dev koreografi!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (20 Mart)
21 Mart en uzun gece mi?
FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor'un transfer yasağı kalktı! Eyüpspor'un transfer yasağı kalktı! 23:07
Büyükekşi'den Trabzonspor-F.Bahçe maçı için açıklama! Büyükekşi'den Trabzonspor-F.Bahçe maçı için açıklama! 22:38
Başkent temsilcisi sonunu getiremedi! Başkent temsilcisi sonunu getiremedi! 21:52
G.Saray Mersin'de kazandı! G.Saray Mersin'de kazandı! 21:43
Beşiktaş evinde hata yapmadı! Beşiktaş evinde hata yapmadı! 21:40
Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Maskeli taraftarın ifadesi ortaya çıktı! 16:48
Daha Eski
G.Saraylı yıldız milli takım kadrosuna çağrıldı G.Saraylı yıldız milli takım kadrosuna çağrıldı 16:55
F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı 17:16
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 18:02
Millilere durmak yok! Millilere durmak yok! 19:48
Eczacıbaşı'ndan yarı finalde veda! Eczacıbaşı'ndan yarı finalde veda! 21:05
F.Bahçeli taraftarlardan dev koreografi! F.Bahçeli taraftarlardan dev koreografi! 21:10