Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Deplasmanda bileği bükülmüyor! İşte İsmail Kartal'ın yeni hedefi

FENERBAHÇE HABERLERİ: Deplasmanda bileği bükülmüyor! İşte İsmail Kartal'ın yeni hedefi

Kritik Trabzonspor maçını kazanan ve zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, deplasmanda bileği bükülmüyor. 62 yaşındaki çalıştırıcı 15 maçta sadece 2 puan kaybederken, gözünü eski teknik direktör Christoph Daum'un rekoruna dikti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 09:07
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ: Deplasmanda bileği bükülmüyor! İşte İsmail Kartal'ın yeni hedefi

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta sona ererken, Fenerbahçe son olarak Trabzonspor engelini 3-2 geçti ve zirve takibini sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Deplasmanda bileği bükülmüyor! İşte İsmail Kartal'ın yeni hedefi

Teknik direktör İsmail Kartal, bu galibiyetle birlikte deplasmanda çıktığı 15 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik alarak 45 puanın 43'ünü toplamayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Deplasmanda bileği bükülmüyor! İşte İsmail Kartal'ın yeni hedefi

Sarı-lacivertliler 14 galibiyetin 9'unu üst üste alırken, 2010-11'deki kendi performansları ve 2002-2003'teki Galatasaray'ın rekorunu egale etmiş oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Deplasmanda bileği bükülmüyor! İşte İsmail Kartal'ın yeni hedefi

Deplasmanda bu kadar başarılı olan Kanarya, buna karşın iç sahada ise aynı grafiği çizemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Deplasmanda bileği bükülmüyor! İşte İsmail Kartal'ın yeni hedefi

Bu süreçte F.Bahçe; 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 36 puan toplayabildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Deplasmanda bileği bükülmüyor! İşte İsmail Kartal'ın yeni hedefi

KARTAL'IN GÖZÜ DAUM'UN REKORUNDA!

Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal hem sarı-lacivertlilerin başında ezeli rakibine karşı ilk kez kazandı hem de bir rekor daha kırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Deplasmanda bileği bükülmüyor! İşte İsmail Kartal'ın yeni hedefi

İsmail Kartal, bir sezonda en uzun yenilmezlik serisi yaşayan yerli hoca (Aykut Kocaman) unvanını elde etti. Genel rekor ise 20 maçla Daum'da... Kartal, Adana Demir ve Karagümrük maçlarını da kaybetmezse rekorun yeni sahibi olacak.

DİĞER
Son dakika haberi: İrfan Can Eğribayat'la kavga eden Egemen Korkmaz sessizliğini bozdu! Olaylı derbi sonrası çok konuşulacak itiraf
Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABD'de milyon dolarlık rezidansa taşındı
Trabzonspor'dan F.Bahçe maçı açıklaması!
Geleceği tartışılan Santos için karrar verildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı F.Bahçeli yıldızı Kartal'a şikayet etti!
Avrupa'nın yükselen yıldızı F.Bahçeli ismin peşinde!
ATAMA BEKLEYENLERE MÜJDE! Bakan Göktaş tarih verdi: 49 bin 901 kişiyi istihdam edeceğiz!
AFAD, Kandilli son depremler listesi (19 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
SÜPER LİG 30. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLE | TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları SÜPER LİG 30. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLE | TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları 08:26
Bugün kimin maçı var? 19 Mart Salı Bugün kimin maçı var? 19 Mart Salı 07:50
Trabzonspor'dan olay paylaşım! Trabzonspor'dan olay paylaşım! 00:24
G.Saray transferde bombaları patlatıyor! G.Saray transferde bombaları patlatıyor! 23:49
A Milli Takım'da sakatlık şoku! 2 yıldız... A Milli Takım'da sakatlık şoku! 2 yıldız... 23:49
Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:49
Daha Eski
Trabzonspor'dan F.Bahçe maçı açıklaması! Trabzonspor'dan F.Bahçe maçı açıklaması! 23:49
Trabzonspor'dan bir paylaşım daha! Trabzonspor'dan bir paylaşım daha! 23:49
Trabzonspor'dan olay paylaşım! Trabzonspor'dan olay paylaşım! 00:14
F.Bahçe'den flaş karar! Ligden çekilme... F.Bahçe'den flaş karar! Ligden çekilme... 23:48
Batshuayi'nin golünden önce faul var mı? Trio ekibi yorumladı Batshuayi'nin golünden önce faul var mı? Trio ekibi yorumladı 23:48
FIFA'dan Trabzonspor-F.Bahçe maçı açıklaması! FIFA'dan Trabzonspor-F.Bahçe maçı açıklaması! 23:48