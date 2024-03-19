FENERBAHÇE HABERLERİ: Deplasmanda bileği bükülmüyor! İşte İsmail Kartal'ın yeni hedefi
Kritik Trabzonspor maçını kazanan ve zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, deplasmanda bileği bükülmüyor. 62 yaşındaki çalıştırıcı 15 maçta sadece 2 puan kaybederken, gözünü eski teknik direktör Christoph Daum'un rekoruna dikti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Deplasmanda bu kadar başarılı olan Kanarya, buna karşın iç sahada ise aynı grafiği çizemedi.
Bu süreçte F.Bahçe; 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 36 puan toplayabildi.
KARTAL'IN GÖZÜ DAUM'UN REKORUNDA!
Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal hem sarı-lacivertlilerin başında ezeli rakibine karşı ilk kez kazandı hem de bir rekor daha kırdı.
İsmail Kartal, bir sezonda en uzun yenilmezlik serisi yaşayan yerli hoca (Aykut Kocaman) unvanını elde etti. Genel rekor ise 20 maçla Daum'da... Kartal, Adana Demir ve Karagümrük maçlarını da kaybetmezse rekorun yeni sahibi olacak.
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