FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

Maçta ikinci yarı başladı. Su şişeleri de sahaya atılmaya başladı. Yedek kulübesinde ben topladım bir kısmını bunların. Ama ilerleyen dakikalarda öyle bir hale geldi ki, Dusan Tadic ve Ferdi Kadıoğlu'nun bulunduğu o kanat, argo bir ifade kullanacağım bağışlayın, "Kaput" oldu.