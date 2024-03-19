Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma sonrası yaşanan olaylar gündem olmaya devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, mücadelenin ardından yaşananları anlattı. İşte o sözler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 09:55
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-2 mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

Maç sonrası yaşanan olaylar bol gollü geçen mücadeleye damgasını vurdu. Fenerbahçeli futbolcular sahanın ortasında galibiyeti kutlarken, Trabzonsporlu taraftarların sahaya girmesinin ardından büyük bir arbede yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

Fenerbahçeli futbolcular Bright-Osayi Samuel, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde de Trabzonsporlu taraftarlara karşılık verdi.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

Saha içerisindeki olaylar bir süre devam ederken, Fenerbahçeli futbolcular çevik kuvvet polisleri ve güvenlik görevlilerin eşliğinde soyunma odasına gitti.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından Trabzonspor maçında yaşananları anlattı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

Hürriyet'e konuşan tecrübeli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

"OĞLUM FRED'İ KORUMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDI"

"Sezon başından bu yana biz saha içinde kalmaya gayret ediyoruz. Kimseyle tartışmaya, kimseye bulaşmamaya özen gösteriyoruz. Ama maalesef sürekli bir tarafa doğru itiliyoruz. Trabzon'da günler öncesinden başladı asıl olaylar.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

Açıkça beyan edenler oldu, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacağız" diye. Olabilir. Haklarıdır. Bizi yenmek isteyecekler elbette. Ama insanları kışkırtmak.. Bu dereceye vardı olaylar. Üstelik bunu yapanlar kerli ferli işadamları, toplumun önde gelen isimleri...

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

Maç bitti. Oyuncularım zor bir deplasmanda, zor bir maçı kazanmanın verdiği sevinçle orta sahada toplandı. Hep birlikte seviniyorlar.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

Bu sevincin tahrik olduğunu söylüyorlar. Kadıköy'de 23 maç yenilmediğimiz, namağlup olduğumuz bir dönemde Trabzonspor bizi yendi. Sevinçten kalecilerini havaya attılar. Kazandılar, sevinmekte haklılar. O gün tek bir olay çıktı mı?

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

Trabzon'daki maçta da biz kazandık ve oyuncularımız sevindi. Neden bundan gocunuyorsunuz? Futbolcum o saldırıda kendini korumasın mı?

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

"ASIL OLAYLAR SOYUNMA ODASI KORİDORLARINDA OLDU"

Ama asıl olaylar soyunma odası koridorlarında oldu. Kim kime vurdu belli değil. Antrenörleri olaya karıştı, saldırdı, kavgaya girdi. Bir ara Fred'e saldırdılar. Oğlum onu korumaya çalışırken, yaralandı. Kafasına davul tokmağı ile vurmuşlar. Gözlerinize inanamazsınız ama ortam tam can pazarına döndü.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

"OSAYI KISA SÜRELİ BİR BAYGINLIK GEÇİRDİ"

O anda Osayi-Samuel'e de bir saldırı oldu. 3 basamaklı bir merdivenden itilmiş, başını duvara vurmuş. O an da kısa küreli bir baygınlık da geçirmiş oyuncu.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

Maçta ikinci yarı başladı. Su şişeleri de sahaya atılmaya başladı. Yedek kulübesinde ben topladım bir kısmını bunların. Ama ilerleyen dakikalarda öyle bir hale geldi ki, Dusan Tadic ve Ferdi Kadıoğlu'nun bulunduğu o kanat, argo bir ifade kullanacağım bağışlayın, "Kaput" oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

"BUNCA YILLIK FUTBOL HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Gidemiyor oyuncularım. Rakip yarı sahaya bile geçemiyoruz. Oyuncularım tedirgin. Ben bunca yıllık futbolculuk ve teknik adamlık hayatımda inanın bu kadarını görmedim. Düşünün kalecim sakatlanmış, onun üstüne meşale atılıyor, hakem izliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

Soyunma odasına girdiğimizde bir parça rahatladık. Takımdaki, oyunculardaki korkuyu gözlerinden okurdunuz. Hepimiz birbirimize sarıldık. Sonra düşündüm. Biz şampiyon olmayalım mı? Şampiyonluğa oynamayalım mı? 5-1 mağlup olduğunuzda gülüyorsunuz. O zaman bu tepkiyi o yenilgide niye göstermiyorsunuz?

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

Fenerbahçe'ye de bana da haksızlık ediyorlar. O koridordaki görüntüleri kayıtları vardır. Onlarda da, Fenerbahçe TV'de de. Dedim ya can pazarından döndük.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..."

"BİRİLERİ İMPARATOR OLUYOR BANA GELİNCE 'HOCA MI BU?' DENİYOR"

Haksızlık diyorum, evet haksızlık. Bıçak sırtında görev yapıyorum ben. Ne medya da ne de kendi camiamda destek var! Hoca kötü. Avrupa'da ilk 8'e girmiş, en çok ülke puanı kazandırmış bir hocaya ve takıma yapılıyor bunlar. Benim yaptığımı yabancı bir hoca yapsa, heykelini dikerlerdi. Ama birileri imparator oluyor, dünyanın en iyi hocası oluyor. Ama İsmail Kartal'a gelince, "Hoca mı bu?" Gücüme gidiyor, ağırıma gidiyor. Benim de takımımın da önü kesiliyor.

DİĞER
İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal güzelliğiyle büyülüyor! Zeynep Lal tıpkı annesinin gençliği...
İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: "2 milyon vermezsen yatırımların durur" | Sır iki çanta ve İBB'den gelen 1 milyon TL
TFF yöneticisi açıkladı! Federasyon nasıl karar alacak?
Santos'tan Semih kararı! Milli aradan sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar
Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı saat kaçta?
ARNAVUTKÖY İST HAVALİMANI METRO HATTI GÜZERGAHI🚉 Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metrosu hangi duraklardan geçiyor?
ATAMA BEKLEYENLERE MÜJDE! Bakan Göktaş tarih verdi: 49 bin 901 kişiyi istihdam edeceğiz!
AFAD, Kandilli son depremler listesi (19 Mart 2024)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar Soyunma odasında neler yaşandı? İşte tüm detaylar 10:10
Eczacıbaşı Dynavit final için sahada! Eczacıbaşı Dynavit final için sahada! 10:04
Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman? Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman? 09:58
TFF yöneticisi açıkladı! Federasyon nasıl karar alacak? TFF yöneticisi açıkladı! Federasyon nasıl karar alacak? 09:37
Ziraat Bankkart'ın konuğu Jastrzebski Wegiel! Ziraat Bankkart'ın konuğu Jastrzebski Wegiel! 09:41
G.Saray'dan fırsat transferi! G.Saray'dan fırsat transferi! 09:48
Daha Eski
Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Allianz Vero Volley maçı saat kaçta? 09:52
F.Bahçe Beko Barcelona'yı konuk edecek! F.Bahçe Beko Barcelona'yı konuk edecek! 09:55
Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..." Kartal yaşananları anlattı! "Oğlum Fred'i korumaya çalışırken..." 09:55
G.Saray transferde bombaları patlatıyor! G.Saray transferde bombaları patlatıyor! 23:49
A Milli Takım'da sakatlık şoku! 2 yıldız... A Milli Takım'da sakatlık şoku! 2 yıldız... 23:49
Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:49