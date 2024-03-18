Spor yazarları Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Szymanski gibi F.Bahçe'nin en güçlü olduğu orta sahada makine dairesinde, Mendy ve Berat gibi hareket hızı olmayan ve bir eksikle oynamak bütün oyunun kontrolünü sarı-lacivertlilere verdiği gibi 4-4-2 düzeniyle çift santrforla Pepe ve Enis'le oynamak aynı zamanda bunlara Trezeguet ve Vişça'nın eşlik etmesi çok gol pozisyonun girip galip gelinecek futbol göstergesi değildir. Bunlar ancak konsol oyunlarında olur. Plan ve strateji ile doğru analiz olmayınca ve Trabzon, geriye yaslanınca ilk yarıyı 2-0 geride bitirdi. İkinci devre hem daha doğru düzen, Enis'in çıkmasıyla Umut, Bardhi, Berat düzeniyle dengenin de sağlanmasıyla daha doğru bir oyun tercihi olduğu gibi golleri de buldu Trabzonspor.