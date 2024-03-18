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FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den olay hareket! İsmail Yüksek'in paylaşımına...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Sezon başında sarı-lacivertli takımdan Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu Arda Güler, mücadele sonrası Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in paylaşımına yaptığı yorumla gündem oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 09:40
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den olay hareket! İsmail Yüksek'in paylaşımına...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, gol düellosuna sahne olan mücadeleyi 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den olay hareket! İsmail Yüksek'in paylaşımına...

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Fred (2) ve Michy Batshuayi kaydetti. Bordo-mavililerin Enis Bardhi ve Trezeguet (p) ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den olay hareket! İsmail Yüksek'in paylaşımına...

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 79'a yükselterek zirve takibini sürdürdü. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Trabzonspor ise 79 puanda kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den olay hareket! İsmail Yüksek'in paylaşımına...

MAÇ SONRASI ARBEDE

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den olay hareket! İsmail Yüksek'in paylaşımına...

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den olay hareket! İsmail Yüksek'in paylaşımına...

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den olay hareket! İsmail Yüksek'in paylaşımına...

Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den olay hareket! İsmail Yüksek'in paylaşımına...

Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti soyunma odasında kutlarken, sarı-lacivertlilerin milli orta sahası İsmail Yüksek, mücadele sonrası sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımında bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den olay hareket! İsmail Yüksek'in paylaşımına...

25 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Ne büyük gurur FENERBAHÇELİ olmak!" notunu düştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den olay hareket! İsmail Yüksek'in paylaşımına...

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler de İsmail Yüksek'in bu paylaşına "İşte budur!" yorumunu yaptı. Arda'nın bu yorumu kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den olay hareket! İsmail Yüksek'in paylaşımına...

İşte o paylaşım...

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