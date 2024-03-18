FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den olay hareket! İsmail Yüksek'in paylaşımına...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Sezon başında sarı-lacivertli takımdan Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu Arda Güler, mücadele sonrası Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in paylaşımına yaptığı yorumla gündem oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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MAÇ SONRASI ARBEDE
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.
Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.
Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.
Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti soyunma odasında kutlarken, sarı-lacivertlilerin milli orta sahası İsmail Yüksek, mücadele sonrası sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımında bulundu.
25 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Ne büyük gurur FENERBAHÇELİ olmak!" notunu düştü.
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler de İsmail Yüksek'in bu paylaşına "İşte budur!" yorumunu yaptı. Arda'nın bu yorumu kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.
İşte o paylaşım...
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