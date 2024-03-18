FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'den olay hareket! İsmail Yüksek'in paylaşımına...

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.