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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri! "Kendi işimize bakıyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 19:21 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 19:29
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri! "Kendi işimize bakıyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Son oynadığımız Avrupa maçından sonra elimizde çok sayıda sakat oyuncu var. Sakatlıklara ve rakibin durumuna göre ideal bir 11 belirledik. Trabzonspor iyi bir takım. 9 maçı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Başkalarının ne yaptığı ya da nasıl kaybedeceği değil... Kendi işimize bakıyoruz.

Trabzonspor iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. İyi futbolla kazanmak istiyoruz. Maça iyi çalıştık. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını alırız.

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