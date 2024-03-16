Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan temsilcisi Olympiakos ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe'nin, turu geçme oranı belli oldu. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)
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7- Viktoria Plzen: Yüzde 3.6
8- Olympiakos: Yüzde 2.8
Öte yandan Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleyip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale kalma ihtimali ise yüzde 69.7 olarak belirlendi.
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