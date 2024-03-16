Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu!

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan temsilcisi Olympiakos ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe'nin, turu geçme oranı belli oldu. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 09:48
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu!

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu!

NTV Spor'un Opta verilerine dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleyip yarı finale yükselme oranı belli oldu. Öte yandan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk oranı da güncellendi.

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu!

Olympiakos'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk ihtimali en düşük takım olarak gösterilmesi dikkat çekti. İşte o sıralama:

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu!

1- Aston Villa: Yüzde 27.1

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu!

2- Fiorentina: Yüzde 19.3

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu!

3- Lille: Yüzde 14.7

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu!

4- Club Brugge: Yüzde 14.6

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu!

5- FENERBAHÇE: Yüzde 14.3

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu!

6- PAOK: Yüzde 3.7

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu!

7- Viktoria Plzen: Yüzde 3.6

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu!

8- Olympiakos: Yüzde 2.8

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu!

Öte yandan Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleyip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale kalma ihtimali ise yüzde 69.7 olarak belirlendi.

DİĞER
Fenerbahçe Beko Manisa BB maçı CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko-Manisa basketbol maçı canlı yayın kanalı
Fatih Keleş ifadesinde itiraf etti! CHP'deki karanlık parada oklar Ekrem İmamoğlu'nu gösteriyor! Kilit isim Turan Taşkın Özer savcılığa çağrıldı
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor
Arat kararını verdi! Fernando Santos...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hami Mandıralı: Başrol oyuncusu...
Djiku'ya 4 talip birden! İşte o takımlar
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 MART | 🪁 Zihninizdeki düğümleri çözün!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan flaş F.Bahçe sözleri! "Muhtemelen yine..." Buruk'tan flaş F.Bahçe sözleri! "Muhtemelen yine..." 09:50
F.Bahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu! F.Bahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu! 09:48
Arat kararını verdi! Fernando Santos... Arat kararını verdi! Fernando Santos... 09:22
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor G.Saray'a Zaniolo piyangosu! 4 takım istiyor 09:14
Buruk'tan sözleşme müjdesi! Tek şartı... Buruk'tan sözleşme müjdesi! Tek şartı... 09:05
Kocaelispor başkanı görevi bırakıyor! Kocaelispor başkanı görevi bırakıyor! 08:50
Daha Eski
Real Sociedad evinde güldü! Real Sociedad evinde güldü! 01:07
Gol düellosunda kazanan Lyon! Gol düellosunda kazanan Lyon! 01:07
Real Sociedad evinde güldü! Real Sociedad evinde güldü! 01:07
Gol düellosunda kazanan Lyon! Gol düellosunda kazanan Lyon! 01:07
Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! 00:57
Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! Bologna 90+4'te galibiyete uzandı! 00:56