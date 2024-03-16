Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu!

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

NTV Spor'un Opta verilerine dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleyip yarı finale yükselme oranı belli oldu. Öte yandan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk oranı da güncellendi.