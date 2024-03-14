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Union Saint-Gilloise'de Alexander Blessin: Fenerbahçe'den gol yememek büyük başarı!

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'ye toplam 3-1'lik skorla elenen Union Saint-Gilloise'de teknik direktör Alexander Blessin, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Blessin, "F.Bahçe'ye karşı gol yememek büyük bir başarı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 23:36
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Union Saint-Gilloise'de Alexander Blessin: Fenerbahçe'den gol yememek büyük başarı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'ye elenen Union Saint-Gilloise'de teknik direktör Alexander Blessin, "Bu sezon 80 civarı gol atmış Fenerbahçe'ye karşı gol yememek büyük bir başarı." dedi.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Blessin, sergiledikleri oyundan dolayı oyuncularını kutladığını söyledi.

Savunmadaki eksiklere rağmen kazandıklarını vurgulayan Blessin, "UEFA Konferans Ligi'ne galibiyetle veda ettik. İnsanlar oyuncuların performansı ve takımımın hakkında sorular soruyor, umurumda bile değil. Takımımızın neyi başaracağını biliyorum. Bu yüzden oyuncularımı korumaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin stadından galibiyetle ayrıldık ve böyle devam ettik." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe gibi bir ekipten gol yememenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Blessin, şöyle devam etti:

"Bu sezon 80 civarı gol atmış Fenerbahçe'ye karşı gol yememek büyük bir başarı. Elenmiş olsak bile kazandığımız için ayrı bir gurur var içimde. Takımım adına her şey olumlu. Her maçın ardından üzerine koyarak daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Fenerbahçe karşısında ilk maçta bazı sorunlar yaşadık. Bu benim Avrupa kupalarındaki ilk deneyimim. Çok mutluyum, gayet başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İleride çok daha iyisi olacağını düşünüyorum."

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