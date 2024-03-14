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Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile Mert Hakan Yandaş tartıştı!

Temsilcimiz Fenerbahçe’nin, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union Saint-Gillose’i konuk ettiği maçın 90+2. dakikasınsa dikkat çeken anlar yaşandı. Oyundan çıkmak isteyen Mert Hakan Yandaş bu isteği gecikince teknik direktör İsmail Kartal işe tartıştı. İşte detaylar… (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 23:27
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile Mert Hakan Yandaş tartıştı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Lig son 16 turu rövanş maçında Belçika ekibi Union Saint-Gillose'i 3-0'ın rövanşında sahasında 1-0'lık skorla mağlup olmasına rağmen eledi ve çeyrek finale yükseldi. Maçın 90+2. dakikasında yaşananlar ise dikkat çekti.

Oyundan çıkmak isteyen Mert Hakan Yandaş bu isteği teknik direktör İsmail Kartal tarafından geciktirilince tecrübeli hoca oyundan alınırken kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Mert Hakan Yandaş yerini Zeki Dursun'a bırakırken direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

İŞTE O ANLAR:

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