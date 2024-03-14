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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek'ten maç sonu transfer sözleri! Manchester United...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından İsmail Yüksek, Union Saint Gilloise'ı eleyip çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından konuştu. İki kulvarda da devam etmek istediklerini belirten başarılı oyuncu, bir süredir konuşulan Manchester United iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 23:10
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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek'ten maç sonu transfer sözleri! Manchester United...

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe sahasında Union Saint Gilloise'a 1-0 yenilmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu İsmail Yüksek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İşte o sözler...

"İstediğimiz oyunu sahada sergileyemedik ama turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Rakibimiz iyi mücadele etti. Tur geçtiğimiz için mutluyum. Aslında biz profesyonel futbolcuyuz, maç maç bakmalıyız. Pazar günkü maça daha konsantre olmuş olabiliriz. Ama biz hem ligde hem Avrupa'da gitmek istiyoruz. Önemli bir maç Trabzonspor deplasmanı, o maçı düşünmeliyiz. Maç maç gitmeliyiz."

"MANCHESTER UNITED SÖZLERİM YANLIŞ YANSITILDI"

"Kendi yaşadığım, doğduğum bölgede beni söyleyişe çağırdılar. Genç bir kardeşimizden bir soru geldi. Hayalimdeki takımı sordular. Ben de 'Zaten hayalimdeki takımda şu anda forma giyiyorum.' dedim. Sonrasında 'İleride Premier League'de forma giyme şansı bulsan hangi takımı seçerdin?' diye soruldu. Küçükken, lige ambargo koyduğu zamanlar Manchester United'ı izlediğimi söylemiştim. Yanlış yansıtıldı bu. Bunu da açıklamak isterim."

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