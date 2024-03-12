Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik! O alanda Süper Lig'de zirvedeler

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kıyasıya geçen rekabet büyük bir merakla takip ediliyor. Son olarak Kanarya kritik maçta sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti. Fenerbahçe bu maçtan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe maçın ardından 76 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 78 puanın arkasında ligde 2. sırada yer alıyor. Mücadelede özellikle Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın golü geceye damga vurmuştu. Bu golün ardından o istatistik gündem oldu. Pendik maçında ceza sahası dışından 2 gol atan Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'in ceza sahası dışından en fazla gol atan takım oldu. Mert Hakan'ın attığı golle yine bir takibini uzaktan avlayan sarı-lacivertliler, 11. kez ceza sahası dışından gol sevinci yaşadı. Sarı lacivertlileri 10 golle Kasımpaşa takip ediyor. Ortaya çıkan bu istatistik futbolseverlerin dikkatini çekti.