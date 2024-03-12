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Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik! O alanda Süper Lig'de zirvedeler

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta sona ererken Fenerbahçe dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Kanarya o alanda ligde zirvede yer alıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 09:37
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Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik! O alanda Süper Lig'de zirvedeler

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kıyasıya geçen rekabet büyük bir merakla takip ediliyor.

Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik! O alanda Süper Lig'de zirvedeler

Son olarak Kanarya kritik maçta sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti. Fenerbahçe bu maçtan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik! O alanda Süper Lig'de zirvedeler

Fenerbahçe maçın ardından 76 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 78 puanın arkasında ligde 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik! O alanda Süper Lig'de zirvedeler

Mücadelede özellikle Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın golü geceye damga vurmuştu.

Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik! O alanda Süper Lig'de zirvedeler

Bu golün ardından o istatistik gündem oldu. Pendik maçında ceza sahası dışından 2 gol atan Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'in ceza sahası dışından en fazla gol atan takım oldu.

Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik! O alanda Süper Lig'de zirvedeler

Mert Hakan'ın attığı golle yine bir takibini uzaktan avlayan sarı-lacivertliler, 11. kez ceza sahası dışından gol sevinci yaşadı.

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