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Fenerbahçe'de İsmail Kartal: Kadıköy'e her gelen böyle yapıyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Siltaş Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 21:55 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 22:17
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal: Kadıköy'e her gelen böyle yapıyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Siltaş Pendikspor'u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"İlk devre istediğimiz topu oynayamadık ama bunun nedenleri var. Kadıköy'e gelen bütün misafirlerimiz birbirlerinden alışkanlık etti herhalde, yerde yatarak oyuncularımızın konsantrasyonunu bozuyorlar."

"BUNUN BİR KURALI DA YOK!"

"Dördüncü hakeme söyledim, bir oyuncu var 4 faulü var sarı kart görmüyor. Bizim oyuncularımız ilk faulde sarı kart görüyor. 'Bu sarı kart değil mi?' diyorum, 'Daha oyunun başı diyor'. Sakatlanan oyuncu doktorla kenara geliyor, 1 saniye sonra oyuna giriyor. Sürekli oyunu durdurarak hızımızı kesiyorlar. Bunun bir kuralı da yok! İkinci yarı da oyunun içinde kalarak maçı kazandık. Taraftarlarıma da teşekkür ediyorum."

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