Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu galibiyetin ardından turnuvada şampiyonluk oranları da değişti. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçları oynandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Union SG'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek final kapısını araladı.
Son 16 turunda oynanan ilk maçların ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Fenerbahçe'nin oranı düşmeye devam ederken NTV Spor'da yer alan haberde son oranlar şöyle: