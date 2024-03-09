Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti!

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu galibiyetin ardından turnuvada şampiyonluk oranları da değişti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 16:19
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçları oynandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Union SG'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek final kapısını araladı.

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti!

Son 16 turunda oynanan ilk maçların ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. Fenerbahçe'nin oranı düşmeye devam ederken NTV Spor'da yer alan haberde son oranlar şöyle:

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti!

Sturm Graz: 60 (Önceki oran 29)

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti!

Olympiakos: 50 (Önceki oran 21)

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti!

Union SG: 40 (Önceki oran 16)

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti!

Servette: 35

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti!

Molde: 30 (Önceki oran 35)

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti!

Maccabi Haifa: 29 (Önceki oran 28)

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti!

PAOK: 28 (Önceki oran 17)

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti!

Dinamo Zagreb: 23 (Önceki oran 29)

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti!

Maccabi Tel Aviv: 17 (Önceki oran 26)

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti!

Ajax: 17 (Önceki oran 13)

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti!

Viktoria Plzen: 16 (Önceki oran 17)

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti!

Club Brugge: 14 (Önceki oran 11)

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları değişti!

FENERBAHÇE: 7.2 (Önceki oran 8.8)

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"F.Bahçe'de bazı şeyler olmadı ama..."
Arda için antrenmanı durdurdular!
2024 dualı, hadisli, farklı Ramazan ayı mesajları
Hangi gün sahura kalkacağız 2024?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (9 Mart Cumartesi)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'ya müjde! Celta Vigo maçında... Arda'ya müjde! Celta Vigo maçında... 16:39
Cimbom'da divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan! Cimbom'da divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan! 16:26
F.Bahçe yendi! Şampiyonluk oranları değişti F.Bahçe yendi! Şampiyonluk oranları değişti 16:19
Aurier'den G.Saray taraftarına mesaj! Aurier'den G.Saray taraftarına mesaj! 15:54
İşte Beşiktaş'ta maç öncesi son durum! İşte Beşiktaş'ta maç öncesi son durum! 15:41
Bandırma'da gol sesi çıkmadı! Bandırma'da gol sesi çıkmadı! 15:30
Daha Eski
Marsilya - Nantes maçı ne zaman? Marsilya - Nantes maçı ne zaman? 15:16
Lille - Rennes maçı ne zaman? Lille - Rennes maçı ne zaman? 15:14
Metz - Clermont maçı ne zaman? Metz - Clermont maçı ne zaman? 15:12
Konyaspor - Adana Demirspor | CANLI Konyaspor - Adana Demirspor | CANLI 15:10
Le Havre - Toulouse maçı ne zaman? Le Havre - Toulouse maçı ne zaman? 15:09
Fırtına F. Karagümrük'ü ağırlayacak! Fırtına F. Karagümrük'ü ağırlayacak! 15:03