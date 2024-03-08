Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin avantajı kapması işleri karıştırdı! Süper Kupa'nın tarihi mi değişecek?

Fenerbahçe'nin avantajı kapması işleri karıştırdı! Süper Kupa'nın tarihi mi değişecek?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint Gilloise'i 3-0'lık skorla mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti. Kanarya'nın Avrupa'da çeyrek finale kalma olasılığının artması ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından Süper Kupa maçının oynanma tarihi ile ilgili olarak fikstür tartışmaları doğdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 16:41
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Fenerbahçe avantajı kapması işleri karıştırdı! Süper Kupa'nın tarihi mi değişecek?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaştı ve mücadeleyi deplasmanda 3-0 kazanarak büyük avantaj elde etti.

Fenerbahçe avantajı kapması işleri karıştırdı! Süper Kupa'nın tarihi mi değişecek?

Sarı-lacivertlilerde golleri, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde ile Dusan tadic kaydetti.

Fenerbahçe avantajı kapması işleri karıştırdı! Süper Kupa'nın tarihi mi değişecek?

Bu karşılaşmanın rövanşı ise sarı-lacivertlilerin evinde Ülker Stadyumu'nda 14 Mart Perşembe günü oynanacak.

Fenerbahçe avantajı kapması işleri karıştırdı! Süper Kupa'nın tarihi mi değişecek?

Mücadele sonrasında çeyrek finale çıkmayı hedefleyen Fenerbahçe'yi fikstür zorluğu bekliyor.

Fenerbahçe avantajı kapması işleri karıştırdı! Süper Kupa'nın tarihi mi değişecek?

Sarı-lacivertli ekip, son 16 turunu geçmesi halinde 3 Nisan'dan sonra 18 günde 6 maça çıkacak.

Fenerbahçe avantajı kapması işleri karıştırdı! Süper Kupa'nın tarihi mi değişecek?

İşte o karşılaşmalar...

Fenerbahçe avantajı kapması işleri karıştırdı! Süper Kupa'nın tarihi mi değişecek?

03 Nisan 2024: Trendyol Süper Lig 31. Hafta, Adana Demirspor

Fenerbahçe avantajı kapması işleri karıştırdı! Süper Kupa'nın tarihi mi değişecek?

07 Nisan 2024: Turkcell Süper Kupa, Galatasaray

Fenerbahçe avantajı kapması işleri karıştırdı! Süper Kupa'nın tarihi mi değişecek?

11 Nisan 2024: Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final 1. Maç

Fenerbahçe avantajı kapması işleri karıştırdı! Süper Kupa'nın tarihi mi değişecek?

14 Nisan 2024: Trendyol Süper Lig 32. Hafta, V. F. Karagümrük (D)

Fenerbahçe avantajı kapması işleri karıştırdı! Süper Kupa'nın tarihi mi değişecek?

18 Nisan 2024: Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Rövanş

Fenerbahçe avantajı kapması işleri karıştırdı! Süper Kupa'nın tarihi mi değişecek?

21 Nisan 2024: Trendyol Süper Lig 33. Hafta, Sivasspor (D)

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