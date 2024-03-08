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Fenerbahçe'nin avantajı kapması işleri karıştırdı! Süper Kupa'nın tarihi mi değişecek?
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint Gilloise'i 3-0'lık skorla mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti. Kanarya'nın Avrupa'da çeyrek finale kalma olasılığının artması ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından Süper Kupa maçının oynanma tarihi ile ilgili olarak fikstür tartışmaları doğdu. İşte detaylar...