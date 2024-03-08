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FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'ye rekor bonservis! Sezon sonunda yolcu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynadığı mücadelede dikkat çeken bir performansa imza atan Jayden Oosterwolde'nin rekor bir bonservisle takımdan ayrılmasının beklendiği aktarıldı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 16:38
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'ye rekor bonservis! Sezon sonunda yolcu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında karşılaştığı Union Saint-Gilloise'ı deplasmanda 3-0 yenerek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'ye rekor bonservis! Sezon sonunda yolcu

Sarı-lacivertlilerde maçın yıldız ismi, Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde olurken başarılı oyuncuyla ilgili transfer iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'ye rekor bonservis! Sezon sonunda yolcu

Milliyet'te yer alan habere göre Oosterwolde'nin, seneye takımda kalmasının beklenmediği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'ye rekor bonservis! Sezon sonunda yolcu

Oyuncu için henüz resmi bir teklif gelmemesine rağmen, gelecek sezon başında rekor bir bonservis bedeli ile takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'ye rekor bonservis! Sezon sonunda yolcu

22 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 36 karşılaşmada görev aldı. Hollandalı futbolcu bu maçlarda, 2 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'ye rekor bonservis! Sezon sonunda yolcu

JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?

26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Zwolle kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Twente altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'ye rekor bonservis! Sezon sonunda yolcu

2020 yılında Twente'de A takıma yükselme başarısı gösterdi. 2022'nin ocak ayında ise İtalyan ekibi Parma'ya kiralandı. Fenerbahçe'ye 30 Ocak 2023 tarihinde dahil oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'ye rekor bonservis! Sezon sonunda yolcu

1.89 cm boyundaki Surinam asıllı Hollandalı, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor. Genç futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 22 yaşındaki yıldız ismin güncel piyasa değeri 7 milyon euro...

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