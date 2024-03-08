FENERBAHÇE HABERLERİ - Oosterwolde'ye rekor bonservis! Sezon sonunda yolcu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynadığı mücadelede dikkat çeken bir performansa imza atan Jayden Oosterwolde'nin rekor bir bonservisle takımdan ayrılmasının beklendiği aktarıldı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
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Oyuncu için henüz resmi bir teklif gelmemesine rağmen, gelecek sezon başında rekor bir bonservis bedeli ile takımdan ayrılabileceği ifade edildi.
22 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 36 karşılaşmada görev aldı. Hollandalı futbolcu bu maçlarda, 2 gole imzasını attı.
JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?
26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Zwolle kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Twente altyapısında başladı.
2020 yılında Twente'de A takıma yükselme başarısı gösterdi. 2022'nin ocak ayında ise İtalyan ekibi Parma'ya kiralandı. Fenerbahçe'ye 30 Ocak 2023 tarihinde dahil oldu.
1.89 cm boyundaki Surinam asıllı Hollandalı, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor. Genç futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 22 yaşındaki yıldız ismin güncel piyasa değeri 7 milyon euro...
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