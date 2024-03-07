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Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı CANLI (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaşıyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri İstanbul'da oynanacak olan rövanş maçı öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 23:30
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Union Saint-Gilloise Fenerbahçe maçı CANLI (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanacak olan rövanş maçı öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UNION SAINT-GILLOISE - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Union Saint-Gilloise: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Amoura, Puertas, Nilsson

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi

UNION SAINT-GILLOISE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı TSİ 23.00'de başladı. Maç EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

KANARYA 3 EKSİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sakatlıkları bulunan Joshua King ve İrfan Can Kahveci'yi maç kadrosuna almadı. Ayrıca; Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuşan Becao da ağrılarından dolayı Belçika'ya götürülmedi. Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun ise listeye yazılmamıştı.

8 MAÇTA 4 GALİBİYET

Fenerbahçe, tarihinde 6'sı Anderlecht, 2'si de Royal Antwerp olmak üzere Belçika ekipleriyle daha önce 8 maçta karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken sahadan sadece 1 kez mağlup ayrıldı. Union Saint-Gilloise ise ilk kez bir Türk takımıyla karşı karşıya geliyor.

KENDİ LİGİNDE LİDER

Union Saint-Gilloise, bu sezon 28 maçta, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle en yakın rakibi Anderlecht'in 11 puan önünde 58 puanla ilk sırada yer alıyor. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala liderliği garantileyen Saint-Gilloise, ilk 6 sıradaki takımın katılacağı Şampiyonluk Turu'na avantajlı girecek.

OYUNCULARDAN ZAFER SÖZÜ

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 15. kez mücadele ediyor. Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 14 müsabakada 10 galibiyet elde ederken, 4 de mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelelerde 38 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

Grubunu lider bitirip son 16'ya direkt kalan sarı-lacivertlilerde tek hedef sahadan zaferle ayrılarak rövanş öncesinde çeyrek finalin kapısını ardına kadar aralamak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularına son idman öncesinde seslendi ve "Taraftarımız, camiamız ve en önemlisi kendimiz için kazanmalıyız. Bunu başaracak kaliteye sahipsiniz. Biz değil onlar bize önlem alacak. Kendi oyunumuzu oynayacağız ve kazanacağız" dedi. Tüm oyuncular da hocalarına zafer sözü verdi.

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