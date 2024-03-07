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Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE (Real Madrid-Fenerbahçe Beko canlı skor)

Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 28. haftasında Real Madrid sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 22:40 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 23:33
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Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE (Real Madrid-Fenerbahçe Beko canlı skor)

THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 28. hafta karşılaşmasında İspanyol ekibi Real Madrid, sahasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

1. çeyrek: R. Madrid 15-20 F.Bahçe Beko

2. çeyrek: R. Madrid 33-43 F.Bahçe Beko

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REAL MADRID - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maç, saat 22.45'te başladı. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

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