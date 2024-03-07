Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE (Real Madrid-Fenerbahçe Beko canlı skor)

THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 28. hafta karşılaşmasında İspanyol ekibi Real Madrid, sahasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
CANLI SKOR
1. çeyrek: R. Madrid 15-20 F.Bahçe Beko
2. çeyrek: R. Madrid 33-43 F.Bahçe Beko
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REAL MADRID - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Madrid ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maç, saat 22.45'te başladı. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor.