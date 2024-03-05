Haberler Fenerbahçe US Gilloise-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

US Gilloise-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

UEFA Konferans Ligi Son 16 turundaki Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 12:17 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 12:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
US Gilloise-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı deplasmanda oynayacak olan sarı-lacivertli ekibin mücadelesini yönetecek hakem belli oldu.

Belçika'da oynanacak olan ilk maçı hakem Portekizli Joao Pinheiro yönetecek. Yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. VAR görevinde Tiago Martins, AVAR görevinde Hugo Miguel olacak.

Pinheiro, daha önce 3 kez Türk takımlarını maçlarında düdük çaldı. Portekizli hakemin yönettiği maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev (31 Ağustos 2023)

Fenerbahçe 3-0 Slovacko (4 Ağustos 2022)

Yeni Malatyaspor 2-2 O.Ljubljana (25 Temmuz 2019)

DİĞER
Süper Lig’de şampiyon olacak takımı açıkladılar! Küme düşecek ekipler bile belli oldu: Tam 100 puanla tarihe geçecek…
İmamoğlu CHP'li İBB'nin iş bilmezliğini itiraf etti: "İSKİ tam bir rezalet" | "Bize borçlanma vermediler" yalanına AK Parti'den jet yanıt
Derbi zaferinde Erden Timur detayı!
Icardi gözünü o tarihe çevirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal Jesus'u solladı!
F.Bahçe'de Kartal 4 isimle toplantı yaptı!
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bakan Işıkhan tarih verdi!
Hatay'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
DİB-MBSTS NE ZAMAN 2024? | Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ayın kaçında, hangi gün?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Halil Umut Meler'e Avrupa'da kritik görev! Halil Umut Meler'e Avrupa'da kritik görev! 12:39
Arkas Spor TÜRŞAD deplasmanında! Arkas Spor TÜRŞAD deplasmanında! 12:25
G.Saray'dan dev başarı! Avrupa'da 2. sıradalar G.Saray'dan dev başarı! Avrupa'da 2. sıradalar 12:23
US Gilloise-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! US Gilloise-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! 12:17
Marsilya - Villarreal maçı ne zaman? Marsilya - Villarreal maçı ne zaman? 12:10
Milan - Slavia Prag maçı ne zaman? Milan - Slavia Prag maçı ne zaman? 12:07
Daha Eski
Freiburg - West Ham United maçı ne zaman? Freiburg - West Ham United maçı ne zaman? 12:05
Benfica - Rangers maçı ne zaman? Benfica - Rangers maçı ne zaman? 12:01
Beşiktaş Emlakjet Gran Canaria'nın konuğu! Beşiktaş Emlakjet Gran Canaria'nın konuğu! 12:00
Muammer Sarıkaya'dan G.Saray maçı açıklaması! Muammer Sarıkaya'dan G.Saray maçı açıklaması! 11:58
Roma - Brighton maçı ne zaman? Roma - Brighton maçı ne zaman? 11:58
Sparta Prag - Liverpool maçı ne zaman? Sparta Prag - Liverpool maçı ne zaman? 11:56