US Gilloise-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı deplasmanda oynayacak olan sarı-lacivertli ekibin mücadelesini yönetecek hakem belli oldu.

Belçika'da oynanacak olan ilk maçı hakem Portekizli Joao Pinheiro yönetecek. Yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. VAR görevinde Tiago Martins, AVAR görevinde Hugo Miguel olacak.

Pinheiro, daha önce 3 kez Türk takımlarını maçlarında düdük çaldı. Portekizli hakemin yönettiği maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev (31 Ağustos 2023)

Fenerbahçe 3-0 Slovacko (4 Ağustos 2022)

Yeni Malatyaspor 2-2 O.Ljubljana (25 Temmuz 2019)