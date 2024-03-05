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Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 15:00 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 15:06
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Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayıp, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Maç hazırlığının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, yarın Belçika'ya gidecek.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 6 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de maçın oynanacağı RSC Anderlecht Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı-lacivertliler maçın son antrenmanını da TSİ 20.30'da müsabakanın oynanacağı stadyumda yapacak ve idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilecek.

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