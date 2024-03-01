Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların da son durumu merak ediliyor. Transfer listesini oluşturmaya başlayan sarı-lacivertlilerde sezon sonu flaş ayrılıkların yaşanması gündeme geldi. Kanarya'nın 5 yıldızına önemli kulüpler talip oldu. İşte o isimler ve talip olan takımlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 16:52
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdiden başlandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü'ne elenen sarı-lacivertliler, 3 kulvarda yoluna devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

UEFA Konferans Ligi, Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefleyen Kanarya'da çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

Bu sezonu 3 kupa ile bitirmek isteyen Fenerbahçe'de sezon sonu flaş ayrılıklar yaşanması gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

Sarı-lacivertlilerde transferin gözdesi konumunda bulunan 5 yıldıza önemli talipler çıktı.

İşte o isimler ve talip olan takımlar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

FERDİ KADIOĞLU
Fenerbahçe'de sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesinde yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

İngiltere Premier Lig ekiplerinin büyük ilgi gösterdiği yıldız oyuncu için en ciddi talip Manchester City...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

Fenerbahçe yönetimi, 24 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

SZYMANSKI
Kanarya'nın sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szmanski, bu sezonki performansıyla göz dolduruyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

41 resmi maçta forma giyen Polonyalı yıldız, 12 gol ve 14 asistlik katkısıyla ön plana çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

Taraftarın sevgilisi konumuna gelen Szymanski, transferde önemli kulüplerin yakın takibinde.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

Birçok takımı peşine takan 24 yaşındaki yıldıza özellikle Almanya Bundesliga'dan ilgi var.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

Bu sezon Bundesliga'da şampiyonluğa koşan Bayer Leverkusen, Sebastian Szymanski'nin performansını sezon sonuna kadar izleyecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

Bayer Leverkusen yetkililerinin sezon sonunda Fenerbahçe ile temasa geçerek teklif yapacağı iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

FRED
Fenerbahçe'nin kadrosundaki önemli isimlerden biri olan Fred'in de sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal'in Brezilyalı yıldızın transferi konusunda oldukça ciddi olduğu öne sürülüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

Sezon sonunda devreye girmesi beklenen Suudi Arabistan Ligi ekibinin bonservis olarak yüksek bir mebla ile Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

BATSHUAYI
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan Michy Batshuayi'nin transferi ocak ayında direkten dönmüştü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

Son anda takımda kalma kararı alan Belçikalı oyuncuya ülkesinden ve Brezilya'dan talipler var.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

Özellikle Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio'nun Batshuayi'yi yakından takip ettiği ve transfer için sezon sonunu beklediği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar

RYAN KENT
Ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı kabul etmeyen Ryan Kent ile sezon sonunda vedalaşılacak.

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