TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar
Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların da son durumu merak ediliyor. Transfer listesini oluşturmaya başlayan sarı-lacivertlilerde sezon sonu flaş ayrılıkların yaşanması gündeme geldi. Kanarya'nın 5 yıldızına önemli kulüpler talip oldu. İşte o isimler ve talip olan takımlar...
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Bu sezonu 3 kupa ile bitirmek isteyen Fenerbahçe'de sezon sonu flaş ayrılıklar yaşanması gündeme geldi.
Sarı-lacivertlilerde transferin gözdesi konumunda bulunan 5 yıldıza önemli talipler çıktı.
İşte o isimler ve talip olan takımlar...
FERDİ KADIOĞLU
Fenerbahçe'de sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesinde yer alıyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinin büyük ilgi gösterdiği yıldız oyuncu için en ciddi talip Manchester City...
Fenerbahçe yönetimi, 24 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi.
SZYMANSKI
Kanarya'nın sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szmanski, bu sezonki performansıyla göz dolduruyor.
41 resmi maçta forma giyen Polonyalı yıldız, 12 gol ve 14 asistlik katkısıyla ön plana çıktı.
Taraftarın sevgilisi konumuna gelen Szymanski, transferde önemli kulüplerin yakın takibinde.
Birçok takımı peşine takan 24 yaşındaki yıldıza özellikle Almanya Bundesliga'dan ilgi var.
Bu sezon Bundesliga'da şampiyonluğa koşan Bayer Leverkusen, Sebastian Szymanski'nin performansını sezon sonuna kadar izleyecek.
Bayer Leverkusen yetkililerinin sezon sonunda Fenerbahçe ile temasa geçerek teklif yapacağı iddia ediliyor.
FRED
Fenerbahçe'nin kadrosundaki önemli isimlerden biri olan Fred'in de sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıktı.
Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal'in Brezilyalı yıldızın transferi konusunda oldukça ciddi olduğu öne sürülüyor.
Sezon sonunda devreye girmesi beklenen Suudi Arabistan Ligi ekibinin bonservis olarak yüksek bir mebla ile Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia ediliyor.
BATSHUAYI
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan Michy Batshuayi'nin transferi ocak ayında direkten dönmüştü.
Son anda takımda kalma kararı alan Belçikalı oyuncuya ülkesinden ve Brezilya'dan talipler var.
Özellikle Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio'nun Batshuayi'yi yakından takip ettiği ve transfer için sezon sonunu beklediği belirtiliyor.
RYAN KENT
Ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı kabul etmeyen Ryan Kent ile sezon sonunda vedalaşılacak.
İngiliz futbolcuya lisans çıkarmayan Fenerbahçe, sezonun bitmesinin ardından Kent ile yollarını ayıracak.
Ryan Kent'e Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb'in ilgisi devam ediyor.
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