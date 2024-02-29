FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar Bonucci'yi eleştirdi!
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Fenerbahçe konuk olduğu Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti. İtalyan medyası sarı lacivertlilerin stoperi Leonardo Bonucci'nin performansını eleştirdi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
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İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü'ne elenmesine geniş yer ayırdı.
Haberlerde; Sarı-lacivertlilerin hayallerinden birinin gerçekleşmeyeceğine vurgu yapılırken, Bonucci de performansıyla eleştirildi. "Bonucci, dün kötü günündeydi. Yetersiz performans sergiledi" denildi.
Ara transfer döneminde Union Berlin'den transfer edilen Bonucci Fenerbahçe formasıyla 7 maçta görev aldı.
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