Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar Bonucci'yi eleştirdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar Bonucci'yi eleştirdi!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Fenerbahçe konuk olduğu Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti. İtalyan medyası sarı lacivertlilerin stoperi Leonardo Bonucci'nin performansını eleştirdi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 09:41
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar Bonucci'yi eleştirdi!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı lacivertliler rakibine 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar Bonucci'yi eleştirdi!

İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON

Yoğun maç trafiğine giren sarı lacivertliler Ankaragücü maçında rotasyona gitti. İsmail Kartal savunma hattında Bonucci ve Serdar Aziz'e şans verirken orta sahada uzun süredir forma şansı bulamayan Miha Zajc'a görev verdi. Golcü oyuncusu Dzeko'yu dinlendirirken yerine Batsuayi ilk 11'de yer buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar Bonucci'yi eleştirdi!

3-0'lık mağlubiyet şok etkisi yaratırken savunmada yapılan hatalar İtalyan medyasının dikkatinden kaçmadı. Çizme basını Leonardo Bonucci'nin performansını değerlendirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar Bonucci'yi eleştirdi!

İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü'ne elenmesine geniş yer ayırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar Bonucci'yi eleştirdi!

Haberlerde; Sarı-lacivertlilerin hayallerinden birinin gerçekleşmeyeceğine vurgu yapılırken, Bonucci de performansıyla eleştirildi. "Bonucci, dün kötü günündeydi. Yetersiz performans sergiledi" denildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar Bonucci'yi eleştirdi!

Ara transfer döneminde Union Berlin'den transfer edilen Bonucci Fenerbahçe formasıyla 7 maçta görev aldı.

DİĞER
Yan yana görenler hayret ediyor! Akın Akınözü’nün annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?
CHP'deki delege borsası iddiaları sonrası Seyit Torun'un TBMM'deki odasında 250 bin dolarlık poşet bulundu! Bomba Veli Ağbaba iddiası
Soyunma odasında isyan! "Takımda yeri olamaz"
Dikkat çeken yorum! "Şapka çıkarılacak hareketler"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstatistiklerde dibe vurdu! O ismi arattı
Bir Fred daha geliyor!
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Soyunma odasında isyan! "Takımda yeri olamaz" Soyunma odasında isyan! "Takımda yeri olamaz" 08:32
Dikkat çeken yorum! "Şapka çıkarılacak hareketler" Dikkat çeken yorum! "Şapka çıkarılacak hareketler" 07:53
O isme büyük övgü! "Sihirli değnek gibi" O isme büyük övgü! "Sihirli değnek gibi" 07:28
Eczacıbaşı yarı finalde! Eczacıbaşı yarı finalde! 01:16
Eczacıbaşı yarı finalde! Eczacıbaşı yarı finalde! 01:14
İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının özeti! İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının özeti! 01:02
Daha Eski
İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının özeti! İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının özeti! 01:01
İşte Beşiktaş - Konyaspor maçının özeti! İşte Beşiktaş - Konyaspor maçının özeti! 00:56
Inter farklı kazandı! Inter farklı kazandı! 00:55
Casemiro attı! ManU çeyrek finale yükseldi Casemiro attı! ManU çeyrek finale yükseldi 00:55
Liverpool 3 golle turladı! Liverpool 3 golle turladı! 00:55
Chelsea evinde turladı! Chelsea evinde turladı! 00:55