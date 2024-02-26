Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Bonucci kararı! Ankaragücü ve Hatayspor maçında...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Bonucci kararı! Ankaragücü ve Hatayspor maçında...

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe zorlu bir fikstüre girecek. Kasımpaşa'yı evinde son dakika golüyle mağlup eden sarı lacivertliler, 1 haftada 2 maça çıkacak. İsmail Kartal kupa ve lig maçında savunma hattında değişikliğe gidecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 10:03 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 10:03
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Bonucci kararı! Ankaragücü ve Hatayspor maçında...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı lacivertliler, geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Bonucci kararı! Ankaragücü ve Hatayspor maçında...

Puanını 70'e yükselten sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Bonucci kararı! Ankaragücü ve Hatayspor maçında...

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler 3 kulvarda yoluna emin adımlarla devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Bonucci kararı! Ankaragücü ve Hatayspor maçında...

RAKİP BELÇİKA EKİBİ

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Sarı lacivertliler, turun ilk maçı 7 Mart'ta deplasmanda sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Bonucci kararı! Ankaragücü ve Hatayspor maçında...

Kanarya, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde yoğun maç trafiğine girecek. Sarı lacivertliler fikstürün yoğunluğu sebebiyle kadro rotasyonunu genişletecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Bonucci kararı! Ankaragücü ve Hatayspor maçında...

SAVUNMA HATTI DEĞİŞİYOR

İsmail Kartal, Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Djiku'nun yerine Bonucci'ye şans verecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Bonucci kararı! Ankaragücü ve Hatayspor maçında...

İtalyan yıldızın kupadaki Ankaragücü ve hafta sonu oynanacak olan Hatayspor maçında 11'de yer alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Bonucci kararı! Ankaragücü ve Hatayspor maçında...

Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu ara transfer döneminde Union Berlin'den kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Bonucci kararı! Ankaragücü ve Hatayspor maçında...

İsmail Kartal 36 yaşındaki stoper oyuncusuna bu sezon 6 maçta görev verdi.

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