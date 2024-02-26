FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Bonucci kararı! Ankaragücü ve Hatayspor maçında...
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe zorlu bir fikstüre girecek. Kasımpaşa'yı evinde son dakika golüyle mağlup eden sarı lacivertliler, 1 haftada 2 maça çıkacak. İsmail Kartal kupa ve lig maçında savunma hattında değişikliğe gidecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 10:03 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 10:03
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RAKİP BELÇİKA EKİBİ
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Sarı lacivertliler, turun ilk maçı 7 Mart'ta deplasmanda sahaya çıkacak.
Kanarya, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde yoğun maç trafiğine girecek. Sarı lacivertliler fikstürün yoğunluğu sebebiyle kadro rotasyonunu genişletecek.
SAVUNMA HATTI DEĞİŞİYOR
İsmail Kartal, Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Djiku'nun yerine Bonucci'ye şans verecek.
İtalyan yıldızın kupadaki Ankaragücü ve hafta sonu oynanacak olan Hatayspor maçında 11'de yer alacak.
Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu ara transfer döneminde Union Berlin'den kadrosuna kattı.
İsmail Kartal 36 yaşındaki stoper oyuncusuna bu sezon 6 maçta görev verdi.
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