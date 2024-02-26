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Ankaragücü - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile devam edecek. Ankaragücü ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 11:10
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Ankaragücü - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ankaragücü-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 27 Şubat Salı günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak. Müsabaka, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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