FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Avrupa'da istatistikleriyle ilk 5'e girdi!

Fotomaç'ın derlediği habere göre, Avrupa'nın 10 büyük ligi ve Süper Lig'de 25 yaş altı oyuncular arasında bu sezon 90 dakika başına üçüncü bölgeye en fazla isabetli pas veren bek oyuncuları arasında Ferdi Kadıoğlu da var.