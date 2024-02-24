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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Avrupa'da istatistikleriyle ilk 5'e girdi!

Fenerbahçe'nin ve milli takımın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncu Avrupa'nın 10 büyük ligi ve Süper Lig'de 25 yaş altı oyuncular arasında bu sezon istatistikleriyle ilk 5'e girdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 09:55
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Avrupa'da istatistikleriyle ilk 5'e girdi!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir çekişme sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip zorlu rekabette galip gelip şampiyonluk hasretini sonlandırmayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Avrupa'da istatistikleriyle ilk 5'e girdi!

İsmail Kartal'ın öğrencilerinde hedef sadece lig değil. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de göz diken sarı-lacivertlilerin son 16 turundaki rakibi kura çekiminin ardından belli oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Avrupa'da istatistikleriyle ilk 5'e girdi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi, Belçika Pro Lig ekiplerinden Union Saint-Gilloise oldu. Sarı-lacivertli ekip zorlu eşleşmeden galip gelmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Avrupa'da istatistikleriyle ilk 5'e girdi!

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise eşleşmesinin ilk maçı 7 Mart Perşembe günü 8000 kişilik kapasitesi olan Joseph Marien Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu turun rövanş mücadelesi ise 14 Mart'ta Ülker Stadyumu'nda yapılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Avrupa'da istatistikleriyle ilk 5'e girdi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi MKE Ankaragücü oldu. Eşleşmeyi kazanacak ekip Beşiktaş - Tümonsan Konyaspor mücadelesinin galibi ile oynayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Avrupa'da istatistikleriyle ilk 5'e girdi!

Sarı-lacivertlilerin 3 kulvarda da yoluna emin adımlarla devam etmesini sağlayan önemli isimler takımda yer alıyor. Bu yıldız oyunculardan biri de Ferdi Kadıoğlu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Avrupa'da istatistikleriyle ilk 5'e girdi!

Fotomaç'ın derlediği habere göre, Avrupa'nın 10 büyük ligi ve Süper Lig'de 25 yaş altı oyuncular arasında bu sezon 90 dakika başına üçüncü bölgeye en fazla isabetli pas veren bek oyuncuları arasında Ferdi Kadıoğlu da var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ferdi Avrupa'da istatistikleriyle ilk 5'e girdi!

Ferdi, maç başına 5.97 ile Geertruida, Teze ve Gvardiol'un ardından 4. sırada yer aldı. Milli oyuncu bu sezon sarı-lacivertli formayı toplamda 34 kez giydi. Bu süre zarfında ise 2 gol ve 3 asiste imza attı.

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