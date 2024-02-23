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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de çalışmalar İsmail Kartal yönetiminde devam ediyor. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 21:07
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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2'nin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç için kampa girdi.

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