FENERBAHÇE HABERİ: Eleştiri okları tersine döndü! İsmail Kartal öyle bir şey yaptı ki...

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de Alanyaspor karşısında kaybedilen 2 puan sonrasında eleştirilerin okları teknik direktör İsmail Kartal'a dönmüştü. Kartal, 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaptıklarıyla eleştiri oklarını tam tersine çevirdi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 10:22Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 10:22
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
Hava ve zemin şartlarının zor olduğu karşılaşmada ilk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı.
Bu galibiyette en büyük pay, geçen hafta Alanyaspor karşısında kaybedilen 2 puan sonrasında eleştiri yağmuruna tututlan teknik direktör İsmail Kartal'a ait.
Kartal, Alanyaspor karşılaşmasındaki hamleleriyle büyük tepki çekmişti.
Deneyimli çalıştırıcının özellikle 85. dakikada Edin Dzeko yerine Ryan Kent'i oyuna alması kaybedilen puanların ardından eleştiri oklarını kendisine çevirmişti.
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, ilk yarısını geride kapattığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaptığı hamlelerle bu eleştirileri tam tersine çevirdi.
1-0 biten ilk yarının ardından Sebastian Szymanski-Serdar Dursun, Cengiz Ünder-İrfan Can Kahveci ve Rade Krunic-Mert Hakan Yandaş değişikliklerini yapan deneyimli teknik adam, sihirli bir dokunuşa imza attı.
Özellikle attığı 17 golle takımın en golcü ikinci ismi olan Michy Batshuayi'nin yerine Serdar Dursun'un sahaya sürülmesi büyük bir şaşkınlık yarattı.
Kartal ise bu hamlesinin meyvesini kısa süre içerisinde aldı.
Oyuna yeni giren isimlerden İrfan Can'ın asistinde Serdar Dursun'un golüyle skora denge geldi.
Bu golün ardından devre arasında oyuna dahil olan başka bir isim Mert Hakan'ın pasında Edin Dzeko, takımını 2-1 öne geçirdi.
Finali ise 1 de asisti bulunan İrfan Can Kahveci yaptı ve attığı golle sarı-lacivertlileri 3-1'lik galibiyete taşıdı.
Devre arasında yaptığı 3 hamleden de skor katkısı alan ve galibiyette başrol oynayan teknik direktör İsmail Kartal, taraftarlardan alkış aldı.