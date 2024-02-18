Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Eleştiri okları tersine döndü! İsmail Kartal öyle bir şey yaptı ki...

FENERBAHÇE HABERİ: Eleştiri okları tersine döndü! İsmail Kartal öyle bir şey yaptı ki...

FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de Alanyaspor karşısında kaybedilen 2 puan sonrasında eleştirilerin okları teknik direktör İsmail Kartal'a dönmüştü. Kartal, 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaptıklarıyla eleştiri oklarını tam tersine çevirdi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 10:22 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 10:22
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FENERBAHÇE HABERİ: Eleştiri okları tersine döndü! İsmail Kartal öyle bir şey yaptı ki...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Eleştiri okları tersine döndü! İsmail Kartal öyle bir şey yaptı ki...

Hava ve zemin şartlarının zor olduğu karşılaşmada ilk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Eleştiri okları tersine döndü! İsmail Kartal öyle bir şey yaptı ki...

Bu galibiyette en büyük pay, geçen hafta Alanyaspor karşısında kaybedilen 2 puan sonrasında eleştiri yağmuruna tututlan teknik direktör İsmail Kartal'a ait.

FENERBAHÇE HABERİ: Eleştiri okları tersine döndü! İsmail Kartal öyle bir şey yaptı ki...

Kartal, Alanyaspor karşılaşmasındaki hamleleriyle büyük tepki çekmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Eleştiri okları tersine döndü! İsmail Kartal öyle bir şey yaptı ki...

Deneyimli çalıştırıcının özellikle 85. dakikada Edin Dzeko yerine Ryan Kent'i oyuna alması kaybedilen puanların ardından eleştiri oklarını kendisine çevirmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Eleştiri okları tersine döndü! İsmail Kartal öyle bir şey yaptı ki...

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, ilk yarısını geride kapattığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaptığı hamlelerle bu eleştirileri tam tersine çevirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Eleştiri okları tersine döndü! İsmail Kartal öyle bir şey yaptı ki...

1-0 biten ilk yarının ardından Sebastian Szymanski-Serdar Dursun, Cengiz Ünder-İrfan Can Kahveci ve Rade Krunic-Mert Hakan Yandaş değişikliklerini yapan deneyimli teknik adam, sihirli bir dokunuşa imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ: Eleştiri okları tersine döndü! İsmail Kartal öyle bir şey yaptı ki...

Özellikle attığı 17 golle takımın en golcü ikinci ismi olan Michy Batshuayi'nin yerine Serdar Dursun'un sahaya sürülmesi büyük bir şaşkınlık yarattı.

FENERBAHÇE HABERİ: Eleştiri okları tersine döndü! İsmail Kartal öyle bir şey yaptı ki...

Kartal ise bu hamlesinin meyvesini kısa süre içerisinde aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Eleştiri okları tersine döndü! İsmail Kartal öyle bir şey yaptı ki...

Oyuna yeni giren isimlerden İrfan Can'ın asistinde Serdar Dursun'un golüyle skora denge geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Eleştiri okları tersine döndü! İsmail Kartal öyle bir şey yaptı ki...

Bu golün ardından devre arasında oyuna dahil olan başka bir isim Mert Hakan'ın pasında Edin Dzeko, takımını 2-1 öne geçirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Eleştiri okları tersine döndü! İsmail Kartal öyle bir şey yaptı ki...

Finali ise 1 de asisti bulunan İrfan Can Kahveci yaptı ve attığı golle sarı-lacivertlileri 3-1'lik galibiyete taşıdı.

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