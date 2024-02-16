Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'yi üzen haber!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir kış transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'nin takıma kazandırdığı isimlerden biri de Çağlar Söyüncü olmuştu. Sezon sonuna kadar Atletico Madrid'den kiralanan milli futbolcudan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen milli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı.
Atletico'da beklentileri karşılayamayan Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de kendini buldu.
Sarı-lacivertlilerde 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıkan 27 yaşındaki stoper, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başardı.
Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.
SIMEONE, ÇAĞLAR'I TAKIMDA İSTİYOR
Akşam'ın haberine göre, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Çağlar'ı gelecek sezon kesin olarak takımda görmek istiyor.
Bu sebeple kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe cephesiyle masaya oturmayacaklar.
Çağlar Söyüncü bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 2 maçta 180 dakika süre aldı.
Milli oyuncu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Çağlar'ın Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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