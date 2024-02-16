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Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'yi üzen haber!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir kış transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'nin takıma kazandırdığı isimlerden biri de Çağlar Söyüncü olmuştu. Sezon sonuna kadar Atletico Madrid'den kiralanan milli futbolcudan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 10:28
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Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'yi üzen haber!

Ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.

Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'yi üzen haber!

Sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde üç ismi takıma kazandırdı.

Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'yi üzen haber!

Kanarya, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile birlikte Çağlar Söyüncü'yü transfer etti.

Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'yi üzen haber!

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen milli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'yi üzen haber!

Atletico'da beklentileri karşılayamayan Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de kendini buldu.

Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'yi üzen haber!

Sarı-lacivertlilerde 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıkan 27 yaşındaki stoper, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başardı.

Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'yi üzen haber!

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'yi üzen haber!

SIMEONE, ÇAĞLAR'I TAKIMDA İSTİYOR

Akşam'ın haberine göre, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Çağlar'ı gelecek sezon kesin olarak takımda görmek istiyor.

Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'yi üzen haber!

Bu sebeple kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe cephesiyle masaya oturmayacaklar.

Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'yi üzen haber!

Çağlar Söyüncü bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 2 maçta 180 dakika süre aldı.

Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'yi üzen haber!

Milli oyuncu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'yi üzen haber!

Çağlar'ın Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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