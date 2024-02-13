FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal o ismi arar oldu! Dikkat çeken istatistik...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı.
Bu mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin gollerini Dusan Tadic ile Edin Dzeko attı.
Akdeniz ekibinin ise 2 golünü Antonio Augusto kaydetti.
Bu mücadelede Alanyaspor'un ikinci golu uzak mesafeden geldi.
Bu olay ise ilginç bir istatistiği ortaya çıkardı. İşte detaylar...
Altay'ın yerine sezon başında transfer edilen Livakovic, performansıyla tecrübeli kaleciyi aratmaya başladı.
Bu sezon görev yaptığı 22 Süper Lig maçında 19 kez topu filelerinde gören Hırvat eldiven, bunların 7'sini ise ceza sahası dışından yedi.
Altay, geçen sezon aynı dönemde 24 gol yemişti.
Ancak Altay Bayındır'ın aynı sürede ceza sahası dışından bu kadar yediği gol yok.