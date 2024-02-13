Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal o ismi arar oldu! Dikkat çeken istatistik...

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal o ismi arar oldu! Dikkat çeken istatistik...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde o istatistik ise dikkat çekti. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 13:45 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 13:46
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal o ismi arar oldu! Dikkat çeken istatistik...

Akdeniz ekibinin ise 2 golünü Antonio Augusto kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal o ismi arar oldu! Dikkat çeken istatistik...

Bu mücadelede Alanyaspor'un ikinci golu uzak mesafeden geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal o ismi arar oldu! Dikkat çeken istatistik...

Bu olay ise ilginç bir istatistiği ortaya çıkardı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal o ismi arar oldu! Dikkat çeken istatistik...

Altay'ın yerine sezon başında transfer edilen Livakovic, performansıyla tecrübeli kaleciyi aratmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal o ismi arar oldu! Dikkat çeken istatistik...

Bu sezon görev yaptığı 22 Süper Lig maçında 19 kez topu filelerinde gören Hırvat eldiven, bunların 7'sini ise ceza sahası dışından yedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal o ismi arar oldu! Dikkat çeken istatistik...

Altay, geçen sezon aynı dönemde 24 gol yemişti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bengisu Avcı yine ilki başardı
F.Bahçeli yıldıza şok! Lisansı çıkarılmadı
Süper Loto sonuçları 13 Şubat Salı 2024
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI BELLİ OLDU!
LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ | Limak halka arz talep toplama tarihleri, kaç lot verir, hangi bankalar?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Sparta Prag maçı hazırlıkları G.Saray'da Sparta Prag maçı hazırlıkları 13:46
Kartal o ismi arar oldu! Dikkat çeken istatistik... Kartal o ismi arar oldu! Dikkat çeken istatistik... 13:45
F.Bahçeli yıldıza şok! Lisansı çıkarılmadı F.Bahçeli yıldıza şok! Lisansı çıkarılmadı 13:32
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı! 13:21
Arda Güler'in penaltısında dikkat çeken detay! Arda Güler'in penaltısında dikkat çeken detay! 13:17
Beşiktaş'tan Furkan Korkmaz bombası! F.Bahçe... Beşiktaş'tan Furkan Korkmaz bombası! F.Bahçe... 12:44
Daha Eski
G.Saray - S. Prag maçının hakemi açıklandı! G.Saray - S. Prag maçının hakemi açıklandı! 12:26
Trabzonspor şanssızlığını kırdı Trabzonspor şanssızlığını kırdı 12:03
Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman? Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman? 11:59
F.Bahçe'den İsmail Kartal kararı! Ali Koç aradı ve... F.Bahçe'den İsmail Kartal kararı! Ali Koç aradı ve... 11:41
PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman? PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman? 11:16
Bologna - Fiorentina maçı ne zaman? Bologna - Fiorentina maçı ne zaman? 11:10