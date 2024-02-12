FENERBAHÇE HABERLERİ - Dikkat çeken istatistik! Livakovic'in yediği gollerde...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de konuk ettiği Alanyaspor'la 2-2 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de, Hırvat kaleci Livakovic'in yediği gollerdeki o detay dikkat çekti. (FB spor haberleri)
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Fenerbahçe, iç sahada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin Hırvat kalecisi Livakovic'in yediği gollerdeki o istatistik dikkat çekti.
Livakovic, 3 isabetli şuttan 2'sini ağlardan çıkardı.
Takvim'de yer alan habere göre Hırvat eldiven, ligde 19 gol yerken bunların 7'sini ceza sahası dışından atılan şutlar sonrası ağlarında gördü.
Livakovic, yüzde 37'lik oranla ceza sahası dışından en çok gol yiyen isim.
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