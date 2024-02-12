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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dikkat çeken istatistik! Livakovic'in yediği gollerde...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de konuk ettiği Alanyaspor'la 2-2 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de, Hırvat kaleci Livakovic'in yediği gollerdeki o detay dikkat çekti. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 10:29
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dikkat çeken istatistik! Livakovic'in yediği gollerde...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dikkat çeken istatistik! Livakovic'in yediği gollerde...

Ligin 11. haftasında Trabzonspor'a mağlup olan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 14 mücadelede yenilgi yüzü görmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dikkat çeken istatistik! Livakovic'in yediği gollerde...

Deplasmanda oynadığı 12 maçta 34 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu sezon kaybettiği 11 puanın 9'unu sahasında yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dikkat çeken istatistik! Livakovic'in yediği gollerde...

Fenerbahçe, iç sahada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dikkat çeken istatistik! Livakovic'in yediği gollerde...

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Hırvat kalecisi Livakovic'in yediği gollerdeki o istatistik dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dikkat çeken istatistik! Livakovic'in yediği gollerde...

Livakovic, 3 isabetli şuttan 2'sini ağlardan çıkardı.

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