FENERBAHÇE HABERLERİ - Teklifleri reddetti! Yeniden göze girdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Transfer döneminde birçok Süper Lig kulübünden teklif alan sarı-lacivertli yıldızın, bu önerileri reddettiği ve takımda kalarak teknik ekibin gözüne girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)
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Fred'in yokluğunda Mert Hakan'ı 8 numara olarak düşünen teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncunun duran topları iyi kullanması, rakip hücumlarını başlarken önleme becerisiyle forma şansı vermesi bekleniyor.
İsmail Kartal'ın Gaziantep maçı sonrası performansı nedeniyle tebrik ettiği Mert Hakan Yandaş'ın takım içerisinde sevilmesi ve etkili kaptanlık yapması oyuncunun en büyük gücü olarak öne çıkarıyor.
Ara transfer dün sona ererken bu dönemde Mert Hakan Yandaş'a birçok Süper Lig kulübünden teklif geldiği ortaya çıktı. Ancak tecrübeli futbolcu sarı-lacivertli takımla şampiyonluk yaşamak istediğini belirterek teklifleri geri çevirdi.
Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından takımdan gönderilecek isimler arasında adı geçen Mert Hakan teknik heyetten özür dilemiş, hatalarının farkında olduğunu söylemiş, bundan sonraki süreçte aynı hataları tekrarlamayacağı sözünü vermişti.
Mert Hakan Yandaş'ın artık sahada daha dikkatli davranması bekleniyor.
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