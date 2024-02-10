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FENERBAHÇE HABERLERİ - Teklifleri reddetti! Yeniden göze girdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Transfer döneminde birçok Süper Lig kulübünden teklif alan sarı-lacivertli yıldızın, bu önerileri reddettiği ve takımda kalarak teknik ekibin gözüne girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 11:32
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Teklifleri reddetti! Yeniden göze girdi

Kayserispor maçında hem kendi hem de Fred'in gördüğü kırmızı kart yüzünden ağır şekilde eleştirilen ve adeta istenmeyen adam ilan edilen Mert Hakan Yandaş son kupa maçında gösterdiği performansla yeniden göze girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Teklifleri reddetti! Yeniden göze girdi

Hürriyet'te yer alan habere göre Gaziantep karşısındaki oyunuyla orta saha rotasyonuna adını yazdıran Mert Hakan, Fred'in en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle en az üç maçta daha kendini gösterme fırsatı yakalayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Teklifleri reddetti! Yeniden göze girdi

Zor günleri atlatan tecrübeli oyuncunun takım arkadaşlarının da desteğiyle hatalarından dersler çıkardığı, takımda önümüzdeki sezon da kalabilmek için büyük bir istekle çalıştığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Teklifleri reddetti! Yeniden göze girdi

Fred'in yokluğunda Mert Hakan'ı 8 numara olarak düşünen teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncunun duran topları iyi kullanması, rakip hücumlarını başlarken önleme becerisiyle forma şansı vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Teklifleri reddetti! Yeniden göze girdi

İsmail Kartal'ın Gaziantep maçı sonrası performansı nedeniyle tebrik ettiği Mert Hakan Yandaş'ın takım içerisinde sevilmesi ve etkili kaptanlık yapması oyuncunun en büyük gücü olarak öne çıkarıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Teklifleri reddetti! Yeniden göze girdi

Ara transfer dün sona ererken bu dönemde Mert Hakan Yandaş'a birçok Süper Lig kulübünden teklif geldiği ortaya çıktı. Ancak tecrübeli futbolcu sarı-lacivertli takımla şampiyonluk yaşamak istediğini belirterek teklifleri geri çevirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Teklifleri reddetti! Yeniden göze girdi

Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından takımdan gönderilecek isimler arasında adı geçen Mert Hakan teknik heyetten özür dilemiş, hatalarının farkında olduğunu söylemiş, bundan sonraki süreçte aynı hataları tekrarlamayacağı sözünü vermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Teklifleri reddetti! Yeniden göze girdi

Mert Hakan Yandaş'ın artık sahada daha dikkatli davranması bekleniyor.

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