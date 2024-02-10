FENERBAHÇE HABERLERİ - Teklifleri reddetti! Yeniden göze girdi

Kayserispor maçında hem kendi hem de Fred'in gördüğü kırmızı kart yüzünden ağır şekilde eleştirilen ve adeta istenmeyen adam ilan edilen Mert Hakan Yandaş son kupa maçında gösterdiği performansla yeniden göze girdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Gaziantep karşısındaki oyunuyla orta saha rotasyonuna adını yazdıran Mert Hakan, Fred'in en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle en az üç maçta daha kendini gösterme fırsatı yakalayacak.