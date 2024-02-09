Son dakika: Serdar Dursun Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'de yerli forvet arayışı son buldu. Sarı-lacivertliler, Umut Nayir'in Pendikspor'a gitmesinin ardından o boşluğu eski futbolcusu Serdar Dursun'la doldurdu.

Milli futbolcu, bu transfer öncesi Vavacars Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesini feshetti.

Serdar Dursun daha önce forma giydiği dönemde Fenerbahçe'de 64 karşılaşmada sahaya çıktı.

32 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 19 gol,9 asist üretti.

KARAGÜMRÜK'TE NE YAPTI?

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Serdar Dursun, Karagümrük formasıyla sahaya çıktığı 22 Süper Lig karşılaşmasında 3 gol kaydetti. 32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro.