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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev başarı! Tek rakibi Pep Guardiola

Fenerbahçe bu sezon mücadele ettiği her kulvarda iddialı bir şekilde yoluna devam ederken sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal önemli bir başarıya imza attı. Tecrübeli çalıştırıcı, Carlo Ancelotti ve Jose Mourinho gibi isimleri geride bırakırken Pep Guardiola'nın rakibi oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 11:36 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 11:43
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev başarı! Tek rakibi Pep Guardiola

Fenerbahçe sezon öncesi takımın başına teknik direktör İsmail Kartal'ı getirmişti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev başarı! Tek rakibi Pep Guardiola

Kanarya yeni teknik direktörüyle bu sezon başta Süper Lig olmak üzere Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev başarı! Tek rakibi Pep Guardiola

Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın bu sezon şimdiye kadar ortaya koyduğu istatistikler ise gündem oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev başarı! Tek rakibi Pep Guardiola

İsmail Kartal, üçüncü Fenerbahçe döneminde destan yazıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev başarı! Tek rakibi Pep Guardiola

Üç kulvarda da takımını başarıyla götüren tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon 38 maçta 2.61 puan ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev başarı! Tek rakibi Pep Guardiola

Kartal, ligde ise 24 maçta 2.63 ortalamayla Fenerbahçe'nin başında bunu başaran ilk teknik adam oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev başarı! Tek rakibi Pep Guardiola

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu grafiğiyle de Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen teknik adamlarından Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho gibi isimleri de geride bıraktı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev başarı! Tek rakibi Pep Guardiola

Tek rakibi ise Manchester City çalıştırıcı Pep Guardiola.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev başarı! Tek rakibi Pep Guardiola

GUARDIOLA BAYERN'DE 2.65'İ GÖRDÜ

Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp, teknik adamlık kariyerinde en yüksek puan ortalamasını 2019-20 sezonunda 2.61'le yakaladı. Klopp, o dönem Liverpool'u şampiyonluğa taşımıştı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev başarı! Tek rakibi Pep Guardiola

Ancelotti ise lig kariyerinde en yüksek ortalamayı bu sezon Real Madrid'in başında 2.52 ile yakaladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev başarı! Tek rakibi Pep Guardiola

Jose de kariyeri boyunca 2.63'ü gördü o da 2011-12'de Real Madrid'le...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev başarı! Tek rakibi Pep Guardiola

Kartal'ın geçemediği tek isim Pep... İspanyol menajer, 2013-14'te B.Münih'i şampiyon yaparken 2.65 puan ortalaması tutturmuştu.

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