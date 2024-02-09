Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev başarı! Tek rakibi Pep Guardiola
Fenerbahçe bu sezon mücadele ettiği her kulvarda iddialı bir şekilde yoluna devam ederken sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal önemli bir başarıya imza attı. Tecrübeli çalıştırıcı, Carlo Ancelotti ve Jose Mourinho gibi isimleri geride bırakırken Pep Guardiola'nın rakibi oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 11:36 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 11:43
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İsmail Kartal, üçüncü Fenerbahçe döneminde destan yazıyor.
Üç kulvarda da takımını başarıyla götüren tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon 38 maçta 2.61 puan ortalaması yakaladı.
Kartal, ligde ise 24 maçta 2.63 ortalamayla Fenerbahçe'nin başında bunu başaran ilk teknik adam oldu.
62 yaşındaki çalıştırıcı, bu grafiğiyle de Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen teknik adamlarından Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho gibi isimleri de geride bıraktı.
Tek rakibi ise Manchester City çalıştırıcı Pep Guardiola.
GUARDIOLA BAYERN'DE 2.65'İ GÖRDÜ
Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp, teknik adamlık kariyerinde en yüksek puan ortalamasını 2019-20 sezonunda 2.61'le yakaladı. Klopp, o dönem Liverpool'u şampiyonluğa taşımıştı.
Ancelotti ise lig kariyerinde en yüksek ortalamayı bu sezon Real Madrid'in başında 2.52 ile yakaladı.
Jose de kariyeri boyunca 2.63'ü gördü o da 2011-12'de Real Madrid'le...
Kartal'ın geçemediği tek isim Pep... İspanyol menajer, 2013-14'te B.Münih'i şampiyon yaparken 2.65 puan ortalaması tutturmuştu.
DİĞER