TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Pape Gueye sürprizi! Yarım sezonluk ücret...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürmeye devam ediyor. Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'nün ardından ssarı-lacivertliler şimdi de bir orta saha takviyesi için düğmeye bastı. Başkan Ali Koç sezon başında da gündemde gelen Pape Gueye için düğmeye bastı. FB SPOR HABERLERİ
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Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen 25 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Pape Gueye ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Pape Gueye'nin ismi daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
Senegalli orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
25 yaşında ve 1.89 boyunda olan Pape Gueye 17 kez Senegal Milli Takım formasını giydi.
Takvim'de yer alan habere göre Kanarya yarım sezonluk ücret ve sembolik bir kiralama bedeli ile Gueye'yi kadrosuna katmak istiyor.
Marsilya ile sorunlar yaşayan ve kadro dışı da kalan Gueye'nin de takımdan ayrılmak istediği biliniyor.
Asıl mevkisi ön libero olan Gueye merkez orta sahada da görev yapabiliyor.
Gueye'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.
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