Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Pape Gueye sürprizi! Yarım sezonluk ücret...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Pape Gueye sürprizi! Yarım sezonluk ücret...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürmeye devam ediyor. Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'nün ardından ssarı-lacivertliler şimdi de bir orta saha takviyesi için düğmeye bastı. Başkan Ali Koç sezon başında da gündemde gelen Pape Gueye için düğmeye bastı. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Pape Gueye sürprizi! Yarım sezonluk ücret...

Ara transfer döneminde Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Pape Gueye sürprizi! Yarım sezonluk ücret...

Miguel Crespo'nun takımdan ayrılması Fred'in uzun süreli sakatlığı ve Miha Zajc'ın form durumu dikkate alındığında Fenerbahçe'de orta sahası için bir transfer daha gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Pape Gueye sürprizi! Yarım sezonluk ücret...

Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen 25 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Pape Gueye ile ilgilendiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Pape Gueye sürprizi! Yarım sezonluk ücret...

Pape Gueye'nin ismi daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Pape Gueye sürprizi! Yarım sezonluk ücret...

Senegalli orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.




TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Pape Gueye sürprizi! Yarım sezonluk ücret...

25 yaşında ve 1.89 boyunda olan Pape Gueye 17 kez Senegal Milli Takım formasını giydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Pape Gueye sürprizi! Yarım sezonluk ücret...

Takvim'de yer alan habere göre Kanarya yarım sezonluk ücret ve sembolik bir kiralama bedeli ile Gueye'yi kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Pape Gueye sürprizi! Yarım sezonluk ücret...

Marsilya ile sorunlar yaşayan ve kadro dışı da kalan Gueye'nin de takımdan ayrılmak istediği biliniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Pape Gueye sürprizi! Yarım sezonluk ücret...

Asıl mevkisi ön libero olan Gueye merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

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