Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçları ile devam ediyor. Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Bonucci, Serdar, Oosterwolde, Rade Kurunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Batshuayi