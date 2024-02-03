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ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe, 24. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Corendon Airlines Park'ta oynanacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Alexander Djiku ile Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Antalyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Becao, Osayi Samuel ve Fred maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 17:30
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ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 3 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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LİGDE 56. RANDEVU

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bugüne kadar 55 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 36 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele ise berabere sona erdi. Rekabette Kanarya'nın 100 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı.

ANTALYA'DA OYNANAN MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda 27 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler söz konusu maçlarda 13 galibiyet elde ederken, 5 defa da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Antalya'daki karşılaşmayı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan 2-1 kazandı.

SARI-LACİVERTLİLER DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 11 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile de berabere kalarak 31 puan topladı. Kanarya, dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, konuk olduğu oynadığı maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırdı, 8 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

DJIKU VE BATSHUAYI KART SINIRINDA

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen ve son lig maçına 11'de başlayan Alexander Djiku ile Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Antalyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Alanyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

İSMAİL KARTAL İLE SERGEN YALÇIN, 6. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de 6. kez rakip olacak. Geride kalan karşılaşmalarda Kartal; Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırıyordu. Yalçın ise Sivasspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş takımlarında iken rakip oldu. Oynanan 5 karşılaşmanın 3'ünü Kartal'ın ekipleri kazanırken, Sergen Yalçın'ın takımları da 2 galibiyet elde etti.

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak.

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