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Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Başakşehir - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 08:30 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 08:30
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Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – BEKLENEN BEKLENMEYEN

En sondan başlayalım; Fenerbahçe kazandı ama bir "beklenen" bir de "beklenmeyen" hakem kararının ardından geldi bu galibiyet. Tek kaleye dönmüş, mücadelenin üst düzeye çıktığı anlarda, Batshuayi'yi öne çekerek, sonra çelmeleyerek düşürdü Başakşehir oyuncusu. "Beklenen" hakem Bitigen'in "devam demesiydi. İkinci "beklenen" VAR hakemi Erkan Ergin'in devreye girmemesiydi. Tekrarı izlerken bile "nasıl yani?" dedirten pozisyonun kahramanları... Peki; "beklenmeyen" neydi?

Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

90. Dakikada Abdulkadir Bitigen'in penaltıyı vermesi. Pozisyonun tam karşısında olmasına rağmen Cengiz'in şut atması bekledi. Vicdanı "artık dur" dedi ki muhtemelen, penaltı noktasını gösterdi. Zor maç, Başakşehir'in "olağanüstü" direnciyle daha da zor hale geldi. Volkan Babacan kurtarışlarıyla taşıdı takımı. Penaltıyı da kurtarıyordu neredeyse. Kulüp, daha önce hiçbir derbi maçında yapmadığını yaptı, bir gün öncesine antrenmana taraftar getirdi.

Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

11 sarı kart gördü takım. İkisi iki sarıdan kırmızıya döndü. Böyle bir motivasyon diğer maçlarda olmadığı için incelenmeli ve Göksel Başkan ile Çağdaş Hoca'nın "sırrı" başkalarına örnek olmalı. Yine de golün sürekli etrafında dolaştı Fenerbahçe.

Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sanki tekrar filmi gibi önce Samsunspor maçındaki cümle vardı anlatımda, "Top direğin yanından auta çıktı." Rakip ceza alanında 70 kez topla buluşup, 30 şut üretip, maçı penaltıyla kazandılar. İsmail Kartal bu detayı çözmeli. Demek ki merkezde "beceri" problemi var. Düşünün böyle bir maçı "mucizevi" kazanıyorsunuz. Doğru değil bu denklem…

Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL – KİMSE İNANMAZ

Fenerbahçe'nin bu sezonki durumunu anlatmak için bir örnek vereceğim. Birçok rakip kalecinin ardından dün gecede Volkan Babacan, "en çok kurtarış yaptığı" maçı oynadı. Sezon başından bu yana istatistikler böyle söylüyor. Pekiiii acaba kaleciler mi çok formda geliyorlar yoksa Fenerbahçe'nin 3. bölge oyuncuları mı yeteneksiz? Elbette yeteneksiz değil ama sanırım biraz beceriksizler!

Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu kadar rakip cez sahası içinde oynayıp topu içeri dürtememek! Hem de en fazla gol attığın sezonlardan birini yaşarken… Çağdaş Atan'ın geriden topla çıkma taktiği inadı yıllardır devam ediyor. Başka takımlara karşı istediğini almış olabilir ancak Fenerbahçe gibi ön alanda yüksek pres yapan bir takım karşısında pek işe yaramadı. Sarı- lacivertliler çok kısa sürelerde topu rahatça geri alıp oyun üstünlüğünü henüz ilk dakikalardan ele aldı.

Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Heyhat sayamadığım kadar pozisyona girilmesine karşın top bir türlü üç direk arasına bir türlü girmedi. Başakşehir 10 kişi kaldıktan sonra öylesine geri çekildi ki inanın ceza sahasında nefes alacak boşluk dahi kalmadı! İsmail Kartal geçen maçta yaptığı hatayı yapmayıp santraforu çiftledi. Kruniç Fred'i aratmadı, Ferdi hem Dubois'in çıkmasını engelledi hem de müthiş oynadı.

Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Oosterwalde artık sanki stoper oldu. Bu kadar müthiş oynanan bir maçı penaltı golüyle kazanmak aslında biraz tuhaf oldu. Dünyada futbolla ilgilenen herhangi birine, "Fenerbahçe bu maçı penaltı golüyle kazandı" desen inanmazlar. Herkes ter döktü, herkes elinden geleni yaptı. Şampiyonluk acı çekerek gelecek anlaşılan…

Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – POZİSYON PENALTI

Tekmili birden enteresan bir maç. Her şey var; Aşk, ihtiras, kin hepsi var. Sahadaki iki takımın mücadelesi de güzel. Biri haddini bilerek oynuyor, diğeri "Mutlak kazanacağım" diyor. "Mutlak kazanacağım" diyen oyun disiplininden hiç uzaklaşmıyor, dakika 60-70 olmasına rağmen oyun disiplinini bırakmıyorlar. Fenerbahçe için güzel olan da zaten bu.

Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rakip de kendi oyununda ısrar edince maç bir yerlerden bir yerlere geliyor. Ancak şu bir gerçek, maçın bir numaralı kahramanı ve adamı Başakşehir kalecisi Volkan Babacan. Müthiş oynadı, zamanında toplara çıktı, açıları kapattı, her şeyi yaptı. Dün gece direktörü İsmail Kartal da doğru işler yaptı. Çıkması gerekenleri çıkardı, bırakması gerekenleri sahada bıraktı. İş geldi 90+'lara...

Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bir şut pozisyonunda Başakşehirli oyuncu hiç gereksiz yere dirseğini açarak topa müdahale etmeye kalktı. Hiç gereği yok! Sen orada kolunu kapat çarpsın, hakem veremez. Sen kolunu açıp hamle yaparsan çalar penaltıyı. Zaten futbolcunun vücut diline ve suratına bakın, dönüp hakeme bakıyor. Ve hakem VAR'ın müdahalesi olmadan penaltıyı veriyor. Bence doğru bir penaltı.

Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Başakşehirli oyuncular karara neden bu kadar fazla itiraz ettiler anlayamadım. Acaba topun ceza alanı içinde mi, dışında mı olduğuna itiraz ettiler? Aslında orada acemiliği yapan kendi arkadaşları. Ne gereği var orada dirseğini açıyorsun! Belki de "Ya bu kadar mücadele ettik işin sonuna geldik bu kadar. Penaltıyla kaybediyoruz" diye itiraz oldu.

Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ancak Başakşehirli oyuncular önce 45'te atılan kendi arkadaşlarına kızsınlar. Figueiredo, alakasız alanlarda hiç gereksiz iki sarı karttan takımını 10 kişi bıraktı. Ondan sonra hani 'otobüs çekme' tabiri vardır ya, otobüsü çektiler kale önüne. Tam işi bitiriyorlardı ama bir penaltı!

Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Böylesine gergin bir maçta hakemin kararları kötü değildi. En beğendiğim olayı da uzun zaman sonra gördüğüm yanlış yerden atılan tacı doğru yerden attırdı. Hem de diğer balta hakem arkadaşlarının yapmadığını yaptı! Balta hakem arkadaşları "Oradan atma buradan at" diyorlardı, tekrar aynı takıma attırıyordu. Bu doğrusunu yaptı ve tacı rakip takıma verdi.

Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Demek ki saat 24 saatte iki kez doğruyu gösteriyor! Güzel bir maç oldu. Son dakikalardaki itirazlar, tartışmalar, havada uçuşan kartlar olmasa daha da iyi olacaktı. Herhalde G.Saray ve F.Bahçe'nin, bundan sonra oynayacağı maçların çoğu böyle geçecek.

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