Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – POZİSYON PENALTI

Tekmili birden enteresan bir maç. Her şey var; Aşk, ihtiras, kin hepsi var. Sahadaki iki takımın mücadelesi de güzel. Biri haddini bilerek oynuyor, diğeri "Mutlak kazanacağım" diyor. "Mutlak kazanacağım" diyen oyun disiplininden hiç uzaklaşmıyor, dakika 60-70 olmasına rağmen oyun disiplinini bırakmıyorlar. Fenerbahçe için güzel olan da zaten bu.