Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Medyanın istediğini yaptı"

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Medyanın istediğini yaptı"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Sarı lacivertliler son dakikada penaltıdan bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın değişiklikleri hakkında yorum yaptı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 09:28
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Medyanın istediğini yaptı"

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Medyanın istediğini yaptı"

Sarı lacivertliler 90. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Medyanın istediğini yaptı"

Puanını 57 yapan sarı lacivertliler zorlu deplasmandan kayıpsız döndü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Medyanın istediğini yaptı"

Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül karşılaşmayı yorumladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Medyanın istediğini yaptı"

ÖMER ÜRÜNDÜL - MEDYANIN İSTEDİĞİNİ YAPTI!

Fenerbahçe'nin Samsun maçından sonra dün geceye hırslı ve tempolu bir başlangıç yapacağını tahmin ediyordum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Medyanın istediğini yaptı"

Ancak Başakşehir'in ısrarla harakiri yapacağını beklemiyordum. Daha ilk dakikadan kaleci ile birlikte geriden prese karşı riskli paslarla çıkmaya çalıştılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Medyanın istediğini yaptı"

Bu onların ilkesiydi ama Fenerbahçe'nin etkili takım presi karşısında her çıkışta top kaybedip arka arkaya rekor sayıda pozisyon vermek mantıkla bağdaşmıyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Medyanın istediğini yaptı"

Çok sayıda hücum presiyle top kazanan Fenerbahçe'nin dengesiz yakalanan rakip savunma karşısında 45 dakikada golü bulamayışı gerçekten inanılır gibi değildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Medyanın istediğini yaptı"

Üstelik bunlara ilaveten Figueiredo'nun kırmızısıyla Başakşehir devre sonunda 10 kişi kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Medyanın istediğini yaptı"

İkinci devre artık tek kale bir oyun sahneleniyordu ama bir türlü gol gelmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Medyanın istediğini yaptı"

Ardından tahmin ettiğim gibi İsmail Kartal medyanın istediği değişikliği yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Medyanın istediğini yaptı"

Batshuayi ile çift santrfora dönerken dışarıya çıkan isim, o dakikaya kadar sahanın her bölgesinde müthiş pres yapan İsmail oldu!

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Medyanın istediğini yaptı"

Bununla birlikte Çağdaş Atan ayakta duracak hali olmayan ve takımını eksik oynatan Piatek'i çıkarıp nihayet Keny'yi aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Medyanın istediğini yaptı"

İsmail'in çıkmasıyla pres yükü azalınca Fenerbahçe sayısal üstünlüğe rağmen rakibinin ani ataklarıyla karşılaşmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Medyanın istediğini yaptı"

Kısacası giren Keny ile çıkan İsmail Yüksek bütün dengeleri değiştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Medyanın istediğini yaptı"

Maç beraberliğe kilitlenmişken son dakika penaltısı imdada yetişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Medyanın istediğini yaptı"

Krunic'i her şeye rağmen olumlu buldum. Dzeko ve Tadic'in fiziki düşüşü devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş eleştiri! "Medyanın istediğini yaptı"

İtiraza neden olan penaltıda hakemin kararı doğruydu.

DİĞER
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye verilen penaltı için olay sözler! O pozisyon maça damga vurmuştu...
Yılın ilk MGK'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak! Ana gündem terörle mücadele
Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı!
Fenerbahçe'de Çağlar gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den son 10 yılın en bomba transferi!
"Şampiyonluk acı çekerek gelecek"
Açık Lise (AÖL) sınav ders geçme notu kaç?
26 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 25 Ocak
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı! Bayern Münih'ten sürpriz Sacha Boey kararı! 09:04
"Şampiyonluk acı çekerek gelecek" "Şampiyonluk acı çekerek gelecek" 08:30
Cagliari - Torino maçı ne zaman? Cagliari - Torino maçı ne zaman? 07:57
Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı! 01:28
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:26
Almeria - Alaves maçı ne zaman? Almeria - Alaves maçı ne zaman? 07:33
Daha Eski
Eintracht Frankfurt - Mainz maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Mainz maçı ne zaman? 07:39
Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? 07:44
Lyon - Rennes maçı ne zaman? Lyon - Rennes maçı ne zaman? 07:52
Bjelica'dan şok hareket! Sane'ye tokat attı Bjelica'dan şok hareket! Sane'ye tokat attı 00:35
Transferde rota Brezilya! Buruk istedi yönetim alıyor Transferde rota Brezilya! Buruk istedi yönetim alıyor 00:37
Bjelica'dan şok hareket! Sane'ye tokat attı Bjelica'dan şok hareket! Sane'ye tokat attı 00:42