Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde: Türkiye'nin en iyi takımıyız!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Jayden Oosterwolde, Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Berabere kaldık. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Önemli olan çarşamba nasıl tepki verebileceğimiz. Bu tarz takımlar bize korner veya duran toptan gol atabilir. Bunu bilmemize rağmen gol yedik. Önemli olan verdiğimiz reaksiyon bundan sonra. Biz Türkiye'nin en iyi takımıyız. Ben her zaman bek olarak oynadım ama stoper olarak da oynadım. Nerede oynarsam oynayayım önemli olan takımıma yardım etmek. Hocam da bana bu konuda güveniyor."