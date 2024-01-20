Fenerbahçe Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. Ülker Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.