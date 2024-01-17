Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı! İşte bonservis bedeli

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İsmail Yüksek, transferde Avrupa kulüplerinin yakın takibinde bulunuyor. A Milli yıldız için Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan sonra şimdi de Almanya Bundesliga ekibi Stutgart devreye girdi. Transferin gözdesi konumundaki başarılı orta sahanın bonservis bedeli belirlendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe transferde hız kesmezken oyuncularına da ciddi teklifler geliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı! İşte bonservis bedeli

Fransız ekibi Lyon İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro peşin teklifte bulundu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı! İşte bonservis bedeli

Ayrıca 4 milyon Euro da bonuslardan oluşan bir teklif sundu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı! İşte bonservis bedeli

Ancak Sarı-Lacivertli kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fener yönetimi kapıyı yüksekten açtı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı! İşte bonservis bedeli

"15 MİLYON EURO'DAN AŞAĞISI OLMAZ"
Kanarya, "15 milyon Euro'dan aşağıya olmaz" yanıtını Lyon kulübüne iletti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı! İşte bonservis bedeli

İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği biliniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı! İşte bonservis bedeli

Transferin ise gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı! İşte bonservis bedeli

Bu arada İsmail Yüksek ile ilgilenen tek kulüp Lyon değil.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı! İşte bonservis bedeli

STUTGART DA İSMAİL'İ İSTİYOR

Takvim'in haberine göre Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın da İsmail ile ilgilendiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı! İşte bonservis bedeli

Alman ekibinin Fenerbahçe maçlarına temsilci gönderdiği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı! İşte bonservis bedeli

Ayrıca oyuncunun menajeri ile de temas kurduğu gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı! İşte bonservis bedeli

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İsmail Yüksek'in Fenerbahçe yönetimine kendisi ile ilgili alınacak her türlü karar saygı duyacağını ilettiği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı! İşte bonservis bedeli

24 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 resmi maçta görev yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı! İşte bonservis bedeli

1 gol atarken 2 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı! İşte bonservis bedeli

İsmail 12 kez de milli takım formasını sırtına geçirdi.

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