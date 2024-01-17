TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı! İşte bonservis bedeli
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İsmail Yüksek, transferde Avrupa kulüplerinin yakın takibinde bulunuyor. A Milli yıldız için Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan sonra şimdi de Almanya Bundesliga ekibi Stutgart devreye girdi. Transferin gözdesi konumundaki başarılı orta sahanın bonservis bedeli belirlendi. İşte detaylar...
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Ancak Sarı-Lacivertli kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fener yönetimi kapıyı yüksekten açtı.
"15 MİLYON EURO'DAN AŞAĞISI OLMAZ"
Kanarya, "15 milyon Euro'dan aşağıya olmaz" yanıtını Lyon kulübüne iletti.
İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği biliniyor.
Transferin ise gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor.
Bu arada İsmail Yüksek ile ilgilenen tek kulüp Lyon değil.
STUTGART DA İSMAİL'İ İSTİYOR
Takvim'in haberine göre Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın da İsmail ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Alman ekibinin Fenerbahçe maçlarına temsilci gönderdiği ifade ediliyor.
Ayrıca oyuncunun menajeri ile de temas kurduğu gelen haberler arasında.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken İsmail Yüksek'in Fenerbahçe yönetimine kendisi ile ilgili alınacak her türlü karar saygı duyacağını ilettiği bildirildi.
24 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 resmi maçta görev yaptı.
1 gol atarken 2 de asist yaptı.
İsmail 12 kez de milli takım formasını sırtına geçirdi.
EURO 2024'de milli takım kadrosunda olmasınada kesin gözüyle bıkılıyor.
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