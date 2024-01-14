Leonardo Bonucci: Fenerbahçe taraftarı gerçekten inanılmaz!

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçında Fenerbahçe kritik maçta deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde ilk kez sahaya çıkan Leonardo Bonucci karşılaşma sonrası dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE BONUCCI'NİN AÇIKLAMALARI:

Taraftarlarımıza teşekkürler. Bana çok ilgi ve destek gösterdiler. Benim ve takım için 3 puan çok ama çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar taraftar bizi destekledi. Kazanmak için sahadaydık, çok istedik. Önemli bir golle kazandık. Erken dakikalarda gol bulamayınca bu tip maçlar zorlaşabiliyor. Konya maçında tribündeydim. Atmosfer gerçekten harikaydı. Fenerbahçe taraftarı gerçekten inanılmaz!