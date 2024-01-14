Haberler Fenerbahçe Leonardo Bonucci: Fenerbahçe taraftarı gerçekten inanılmaz!

Leonardo Bonucci: Fenerbahçe taraftarı gerçekten inanılmaz!

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçında Fenerbahçe kritik maçta deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde ilk kez sahaya çıkan Leonardo Bonucci karşılaşma sonrası dikkat çeken sözlere yer verdi. İşte o açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 21:25
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Leonardo Bonucci: Fenerbahçe taraftarı gerçekten inanılmaz!

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçında Fenerbahçe kritik maçta deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde ilk kez sahaya çıkan Leonardo Bonucci karşılaşma sonrası dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE BONUCCI'NİN AÇIKLAMALARI:

Taraftarlarımıza teşekkürler. Bana çok ilgi ve destek gösterdiler. Benim ve takım için 3 puan çok ama çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar taraftar bizi destekledi. Kazanmak için sahadaydık, çok istedik. Önemli bir golle kazandık. Erken dakikalarda gol bulamayınca bu tip maçlar zorlaşabiliyor. Konya maçında tribündeydim. Atmosfer gerçekten harikaydı. Fenerbahçe taraftarı gerçekten inanılmaz!

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da bomba gelişme! Icardi'nin yanına Süper Lig'in golcüsünü alıyor...
Son dakika haberleri... MİT Suriye'de operasyon: 23 hedef imha edildi! MSB de duyurdu: 10 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi
İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon!
Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal: Daha farklı kazanabilirdik!
İrfan Can: O hisleri anlatamam!
💥Süper Loto çekildi! (14 Ocak)
ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024
SON DAKİKA YARIN OKUL VAR MI?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümraniye ile Gençlerbirliği yenişemedi! Ümraniye ile Gençlerbirliği yenişemedi! 21:15
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:03
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? 20:43
İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon! İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon! 20:19
Antalyaspor'dan açıklama: Sözleşmesini feshedeceğiz! Antalyaspor'dan açıklama: Sözleşmesini feshedeceğiz! 20:14
Toroğlu'dan devre arası flaş yorum! "Devreye girmesi lazım" Toroğlu'dan devre arası flaş yorum! "Devreye girmesi lazım" 20:05
Daha Eski
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim... Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim... 19:40
Bülent Uygun: Çok eksiğimiz vardı Bülent Uygun: Çok eksiğimiz vardı 19:39
F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! 19:31
Avcı'dan o isme flaş sözler! "2 aydır ortada yok" Avcı'dan o isme flaş sözler! "2 aydır ortada yok" 19:26
Sergen Yalçın: 1 puan üzücü Sergen Yalçın: 1 puan üzücü 19:22
F.Bahçe'nin transferine Beşiktaş engeli! F.Bahçe'nin transferine Beşiktaş engeli! 19:13