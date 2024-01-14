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GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. 20. hafta maçı Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 15:40
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GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 14 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Nita, Arda, Ertuğrul, N'Koulou, Jevtovic, Ogün, M'Bakata, Morais, Maxim, Mustafa, Draguş

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

FENERBAHÇE İLE GAZİANTEP ARASINDA 10. RANDEVU

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 7-2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 23 golüne Gaziantep temsilcisi 11 golle karşılık verdi. Bu sezonun ilk haftasında Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.,

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Miguel Crespo'nun yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, zorlu mücadelede takımlarını yalnız bırakacak. Bu isimlerin yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de kadroda yer alamayacak. Öte yandan transfer görüşmelerinde bulunan Samet Akaydın ile Ryan Kent'in de kadroda olması beklenmiyor.

OOSTERWOLDE SARI KART SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor. Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

GAZİANTEP'TEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile dış sahada 4 kez karşılaştı. Bu müsabakaların ikisinde ev sahibi kazanırken, ikisinde de sarı-lacivertliler hanesine 3 puan yazdırdı. İki takım, bu süreçte 7'şer kez gol sevinci yaşadı. Taraftar arasında Gaziantep'te oynanan son müsabakadan Fenerbahçe, Enner Valencia'nın 2 golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

SARI-LACİVERTLİLER DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 9 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor ve İstanbulspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 25 puan topladı. Kanarya bu performansıyla dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, son 3 deplasmanda ise 12 gol kaydetti.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de ilk 19 hafta itibarıyla 50 puan toplayan Fenerbahçe, bu maçların 17'sinde rakip fileleri havalandırdı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler 56 gol attı. Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken aynı zamanda Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor.

TUGAY KAAN NUMANOĞLU DÜDÜK ÇALACAK

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

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