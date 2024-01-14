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Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 14:27
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Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe - Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Fenerbahçe ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Adanaspor maçı 17 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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