Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe - Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Fenerbahçe ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Adanaspor maçı 17 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.